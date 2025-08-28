La Pacific Coast Highway, en marge de Pebble Beach

Pour rallier Los Angeles à San Francisco, il y a deux solutions. Soit la plus monotone qui consiste à emprunter l’Interstate n° 5, l’autoroute qui remonte la Californie par l’intérieur des terres ; soit choisir la Pacific Coast Highway qui serpente au bord de l’océan Pacifique, la Route 101.

Un millier de kilomètres mis en service en 1951.

Dans la mégalopole de Los Angeles, Venice Beach est le point de départ le plus décalé. Exubérante et dérisoire depuis ses heures hippies, la sérénissime de carton-pâte accueille au long de ses canaux, les artistes arrivés et les paumés jamais partis. Les couleurs des peintures murales ont passé, les années aussi, mais une foule bigarrée continue de peupler Venice Beach depuis sa création dans les années 1910. Aux heures pâles de la nuit, quand les culturistes, les saxophonistes, les cyclotouristes, les surfeurs, les joggers, les blondes glissant sur des rollers et les brunes disant la bonne aventure ont déserté la promenade le long du Pacifique, restent les paumés oubliés sur les bas-côtés du rêve américain.

Non loin de là on traverse Santa Monica où se jette le boulevard du crépuscule, Sunset Boulevard. Sur la jetée, le manège de chevaux de bois que dirigeait Paul Newman dans L’Arnaque, un peu décrépi, tourne toujours.

La balade le long de l’océan est grandiose, sinueuse, parfois vertigineuse. Elle dessert des lieux de légende qui résonnent comme des séries : Santa Barbara, San Luis Obispo, Salinas. En 1957, James Dean se rendait dans cette ville par la route, au volant de la Porsche 550 RS avec laquelle il devait courir quand une Ford poussive grilla la priorité à un stop. En pulvérisant son bolide, James Dean apporte à son insu la conclusion brutale et théâtralisée à une existence soudain transformée en mythe.

Bien avant d’arriver à San Francisco, on découvre les décors de la semaine de Monterey qui se déroule en chaque année en août depuis 1950 : le golf de Pebble Beach, le Quail, les sites de ventes aux enchères, la charmante cité de Carmel longtemps administrée par Clint Eastwood et le Tour d’Élégance qui emprunte la Pacific Coast Highway.