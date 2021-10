La Peugeot 308 arrive en concession : proportions radicales

Nous arrivons très clairement dans une phase critique de l'automobile : trop tôt pour l'électrique chez certains constructeurs, et presque trop tard pour le thermique. Alors que le concurrent Renault prépare une inédite Mégane électrique qui fera la transition avec le modèle actuel, que Volkswagen maintient la Golf aux côtés de la nouvelle famille ID, Peugeot a choisi une stratégie bien différente : gardons la 308, et rien d'autre. La grosse contrainte technique de ce choix est qu'il faut avoir une plateforme à tout faire : pour du thermique, mais aussi de l'hybride rechargeable. L'électrique viendra plus tard sur une éventuelle e-308, programmée pour 2023, mais dont on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle.

En attendant, le constructeur doit donc faire sans électrique sur le segment C, puisque le 3008 ne le propose pas non plus. La nouvelle 308 s'appuie sur d'autres atouts, tels que son design particulièrement musclé. Ce long capot (qui pourrait laisser croire qu'il abrite un six cylindres en ligne) et ce poste de conduite reculé feraient presque penser à la précédente BMW Série 1. Le désavantage de ce long capot est un espace utile à bord inférieur à celui des compactes les plus habitables.

Cette 308 reste dans un registre relativement dynamique sur la route, mais ne crée plus la surprise comme a pu le faire son aînée. La lionne reprend en effet la plateforme de la 308 II dans une version évoluée et peaufinée.

La concurrence

Volkswagen Golf : la Golf maintient sa position de première vente européenne dans la catégorie et performe toujours autant sur les marchés clés, à commencer par l'Allemagne. Et ce, malgré une huitième génération jugée en "baisse" dans certains domaines, comme la qualité perçue. La Golf reste toutefois l'épouvantail avec un panel impressionnant de motorisations, partant du petit trois cylindres, au 2.0 turbo de 330 ch de la R, en passant par les hybrides et les diesels. Sur ce plan, la 308 peut difficilement rivaliser, d'autant plus que la française est désormais aussi chère, voire plus onéreuse que sa rivale.

Opel Astra : la nouvelle génération d'Astra, cousine de la Peugeot 308, a un sérieux coup à jouer là où Peugeot subit un déficit d'image. Les deux autos devraient ainsi être complémentaires en Europe. En France, l'Astra est plus accessible que la 308 mais probablement moins orientée sur le dynamisme. Elle ne bénéficie pas non plus de l'hybride de 225 ch.

Ford Focus : d'une conception plus ancienne, et non disponible en full hybride/PHEV, la Focus s'oppose toutefois à la 308 sur le plan de la conduite, l'américaine ayant toujours fait figure d'excellente élève en la matière, et ce d'autant plus que les blocs essence Ecoboost ont globalement bonne réputation. La compacte, produite en Allemagne, vient par ailleurs de bénéficier d'un gros restylage qui se concentre sur la partie technologique, en progression et pas franchement éloignée de celle de la 308.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,36 mètres

: 4,36 mètres Largeur : 1,85 mètre

: 1,85 mètre Hauteur : 1,44 mètre

: 1,44 mètre Volume de coffre : 412 litres (en thermique)

Motorisations

Essence

1.2 110 ch, boîte manuelle uniquement.

1.2 130 ch, boîte manuelle ou automatique EAT8.

Diesel

1.5 BlueHDI 130 ch, boîte manuelle ou automatique EAT8.

Hybride

1.6 180 ch, boîte automatique.

1.6 225 ch, boîte automatique.

Prix