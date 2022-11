La Peugeot 408 à 37 350€ en donne-t-elle pour son argent ?

Dès ce mercredi, vous pourrez lire notre 1er essai de la nouvelle Peugeot 408 dans sa version haut de gamme Hybrid 225 en finition GT. Une version facturée 51 400€, soit 1 200€ de moins qu’un 3008 de 225 chevaux dans la même finition et 1 700€ de moins qu’une 508 à la configuration proche. Mais que donne la nouvelle familiale au profil hors normes de Peugeot lorsqu’on la choisit dans sa finition de base Allure avec le petit moteur essence de 130 chevaux, affichée à 37 350€ ?

Il suffit de regarder sur le configurateur de la marque pour avoir la réponse et comme d’habitude, il faut composer avec une présentation moins flatteuse que celle des finitions hautes. Dans le cas de la 408 Allure, il y a tout de même de quoi donner le sentiment d’acheter plus qu’une simple 308 à peine recarrossée. Dès l’entrée de gamme, l’auto possède en effet des optiques LED de série, même s’il faut se passer de l’éclairage matriciel uniquement inclu sur la finition GT. Le joli « Bleu Obsession » est également de série mais il faut se contenter de jantes de 17 pouces au lieu du 19 pouces en GT (et même du 20 pouces sur la First Edition). A voir si ces « petites » jantes ne nuisent pas à l’allure de cette grande berline de 4,69 mètres aux arches de roues gigantesques.

Une bonne dotation intérieure

A l’intérieur, il y a déjà le combiné d’instrumentation entièrement numérique, mais pas la version 3D ajoutant une profondeur et de jolis graphismes (de série à partir de la finition GT). Mais comme la 408 Allure possède aussi le grand écran tactile de 10 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto ainsi qu’une climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, une caméra de recul et des radars de recul arrière, la tarification élevée se justifie un minimum. Même si l’auto n’embarque alors qu’un moteur essence de 130 chevaux, la dotation nous paraît suffisante pour ne pas donner l’impression d’une auto trop bas de gamme. Rappelons que sa petite sœur la 308 se négocie à 31 470€ avec le même niveau de finition, mais elle profite alors d’un équipement moins bon (pas de boîte automatique ni de régulateur de vitesse adaptatif) en plus d’une habitabilité inférieure.