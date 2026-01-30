La plus craquante pour aller à la plage : Fiat 500 Gamine - Rétromobile 2026 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Dans une Italie en plein boom économique, la Fiat 500 a raté sa cible. Certes brillamment conçue par les équipes de Dante Giacosa, directeur technique du géant italien, elle a initialement déplu par son aspect trop spartiate. Rapidement corrigée dans les mois qui ont suivi le lancement en 1957, elle a fini par casser la baraque commercialement parlant. Son sérieux technologique et sa bouille ont séduit. A l’époque, les carrossiers indépendants étaient encore nombreux en Italie, de sorte que l’on pouvait s’offrir une Fiat de très grande série comme la 500 et en faire une auto exclusive.

Parmi ces tailleurs pour automobiles, Vignale occupait une place éminente. En 1967, il a créé une déclinaison parfaitement séduisante de puce de Turin, inspirée des roadsters des années 30. Une sorte de néo-rétro avant l’heure ! Dénommée Gamine, elle ne compte que deux places, se passe de toit et arbore une imposante calandre, d’autant plus amusante que le moteur bicylindre de 500 cm3 reste à l’arrière. Moins de 500 de ces 500… de plage auraient été fabriquées, et l’une d’entre elle se trouve au salon Rétromobile.

Datant de 1968, elle a passé plus de 30 ans dans une collection privée, ayant subi une restauration méticuleuse, et se trouve dans un état presque clinique. Près de 60 ans et encore l’aspect du neuf. Surprise, à bord, on trouve deux belles places, preuve de l’intelligence de sa conception. Evidemment, l’usage d’une telle auto reste limité : elle que péniblement les 100 km/h et ne protège absolument pas des intempéries. D’un autre côté, la 500 Gamine sera une monture ultra-exclusive pour frimer sur les bords de mer chics, sans l’aspect criard et agressif des supercars. Et elle ne coûtera que très peu cher à l’usage. Le prix ? 27 990 €. C’est plus cher, certes, que pour une 500 normale, mais demeure dans la norme du marché, surtout vu l’état !

Check-list

- Corrosion

- Etat de la boîte

- L’auto doit être complète

Les +

- Exclusivité

- Look d’enfer

- Fiabilité mécanique

Les –

- Performances très limitées

- Pièces spécifiques rares

- Usage par beau temps uniquement