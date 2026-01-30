La plus craquante pour aller à la plage : Fiat 500 Gamine - Rétromobile 2026 - les bonnes affaires à moins de 30 000 € en vidéo
Une Fiat 500, c’est mignon, mais on en voit partout. Alors, si vous avez besoin d’une voiture de vacances, pourquoi ne pas craquer pour cette Gamine, aussi adorable que rare ?
Dans une Italie en plein boom économique, la Fiat 500 a raté sa cible. Certes brillamment conçue par les équipes de Dante Giacosa, directeur technique du géant italien, elle a initialement déplu par son aspect trop spartiate. Rapidement corrigée dans les mois qui ont suivi le lancement en 1957, elle a fini par casser la baraque commercialement parlant. Son sérieux technologique et sa bouille ont séduit. A l’époque, les carrossiers indépendants étaient encore nombreux en Italie, de sorte que l’on pouvait s’offrir une Fiat de très grande série comme la 500 et en faire une auto exclusive.
Parmi ces tailleurs pour automobiles, Vignale occupait une place éminente. En 1967, il a créé une déclinaison parfaitement séduisante de puce de Turin, inspirée des roadsters des années 30. Une sorte de néo-rétro avant l’heure ! Dénommée Gamine, elle ne compte que deux places, se passe de toit et arbore une imposante calandre, d’autant plus amusante que le moteur bicylindre de 500 cm3 reste à l’arrière. Moins de 500 de ces 500… de plage auraient été fabriquées, et l’une d’entre elle se trouve au salon Rétromobile.
Datant de 1968, elle a passé plus de 30 ans dans une collection privée, ayant subi une restauration méticuleuse, et se trouve dans un état presque clinique. Près de 60 ans et encore l’aspect du neuf. Surprise, à bord, on trouve deux belles places, preuve de l’intelligence de sa conception. Evidemment, l’usage d’une telle auto reste limité : elle que péniblement les 100 km/h et ne protège absolument pas des intempéries. D’un autre côté, la 500 Gamine sera une monture ultra-exclusive pour frimer sur les bords de mer chics, sans l’aspect criard et agressif des supercars. Et elle ne coûtera que très peu cher à l’usage. Le prix ? 27 990 €. C’est plus cher, certes, que pour une 500 normale, mais demeure dans la norme du marché, surtout vu l’état !
Check-list
- Corrosion
- Etat de la boîte
- L’auto doit être complète
Les +
- Exclusivité
- Look d’enfer
- Fiabilité mécanique
Les –
- Performances très limitées
- Pièces spécifiques rares
- Usage par beau temps uniquement
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tient dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération