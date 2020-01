La prochaine Mercedes Classe E restylée photographiée à Las Vegas

De nombreux prototypes de développement du restylage de la Mercedes Classe E sont passés devant l'objectif des photographes indiscrets. Cela n'empêche pas la firme du groupe Daimler de jouer la carte teasing en montrant les déclinaisons repoudrées à venir dans les rues de Las Vegas.

Conformément à sa date de présentation prévue dans quelques mois, les Mercedes Classe E du shooting sont totalement maquillées. Seuls quelques éléments tels que les projecteurs, les feux arrière et les jantes sont montrés sur les images. Le facelift apportera sans surprise au modèle un nouveau bouclier, un pare-chocs arrière redessiné, des nouveaux inserts dans l'habitacle et des équipements additionnels. La personne aux commandes du véhicule profitera effectivement d'aides à la conduite dernier cri. Un volant inédit et un appareil capable de mesurer la qualité de l'air compléteront l'ensemble.

La partie la plus intéressante concernera bien entendu les mécaniques de la Mercedes Classe E restylée. La marque allemande intronisera non moins de sept versions hybrides rechargeables comprenant entre autres des autos équipées du système quatre roues motrices maison 4MATIC. Le dernier six cylindres diesel à hybridation légère 48V de 367 chevaux et l'essence quatre cylindres 2l de 272 chevaux apparaîtront également au catalogue. Rendez-vous l'été prochain pour en savoir plus.