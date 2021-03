La publicité sur les SUV pointée du doigt par la WWF

La voiture est à nouveau pointée du doigt dans le domaine de la publicité. L'ONG WWF décrie en effet la surabondance de SUV chez les annonceurs automobiles : "appelons les décideurs politiques et le secteur automobile à faire reculer les ventes des véhicules surdimensionnés et à proposer des solutions de mobilité plus légères, moins dommageables au climat et plus favorables à notre pouvoir d'achat... L'espace publicitaire ne doit pas continuer à faire la promotion de véhicules dont nos politiques publiques s'efforcent par ailleurs de décourager l'achat".

Selon la WWF, sur les 11 marques et 62 modèles analysés, la publicité automobile sur les SUV a représenté "3 heures et 50 minutes d'antenne quotidienne, soit l'équivalent de deux matchs de football par jour" en 2019. Mais surtout 42% des investissements publicitaires des constructeurs.

Un chiffre choquant ? Finalement pas tant que ça, compte tenu du fait que le SUV représente un peu plus de 40 % des immatriculations en Europe. En clair, la publicité sur les SUV n'est pas surabondante mais en accord avec ce qu'achètent les automobilistes, qui sont les payeurs, mais aussi les décideurs.

Rappelons qu'en France, c'est Renault qui est le premier annonceur automobile en matière de SUV, et de loin, puisque le losange est second, toute catégorie confondue dans les budgets publicitaires.