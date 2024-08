La Renault 5 électrique essaie de narguer les Américains

Vous le savez, Renault se prépare à lancer sa R5 E-Tech Electric sur le marché. D’abord proposée en version haut de gamme équipée de « grosses » batteries de 52 kWh, la petite Française profite d’un design très fort et espère concurrencer des icônes comme la Mini grâce à son style inspiré de la toute première R5 (mais avec un traitement assez haut de gamme).

Cette R5 E-Tech Electric vise évidemment le marché européen et n’aspire pas à conquérir celui des Etats-Unis. Mais dans une campagne de communication un peu « hors cadre », la marque au losange a décidé de faire passer un petit message aux New-Yorkais tout en rappelant l’époque de la « Le Car », cette version américaine qui a essayé jadis de plaire à la clientèle locale. Une peinture artistique avec le message « Le Car is back but not for you désolé » a été installée sur un mur de la ville, avec un QR code permettant d’en apprendre plus sur la voiture.

Le Car, un échec américain

Pour rappel, « Le Car » était le nom de la Renault 5 adaptée au marché américain. Commercialisée entre 1976 et 1983, elle a eu un succès relatif au Canada et a atteint 37 000 ventes sur l’année 1982 sur le marché nord-américain.

Le groupe Renault espère maintenant revenir aux Etats-Unis avec la marque Alpine, dont les futurs SUV électriques doivent plaire aux clients et permettre à la division de luxe d’augmenter significativement ses ventes d’ici la fin de la décennie.