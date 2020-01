La seule Mazda MX-5 NA coupé officielle immortalisée en vidéo

Le youtubeur spécialiste des reportages sur l'automobile Savage Geese (littéralement l'oie sauvage) publie sur sa chaîne une vidéo très intéressante mettant en lumière l'histoire de la rarissime Mazda MX-5 M Concept, un coupé unique dévoilé par la firme en 1996 au salon de New York.

Cerise sur le gâteau, le sujet est introduit par l'ancien design Tom Matano. L'homme indique dans l'interview que tout une gamme était initialement prévue par ses soins dont un speedster et un coupé. Seul le roadster était par la suite retenu par les dirigeants du constructeur. Matano tenait tout de même à tenter sa chance en livrant à ses responsables une MX-5 NA coupé en 1992. Quatre ans plus tard, le véhicule en question déboule sur les podiums du salon de New York grâce à -d'après les rumeurs- l'absence de nouveautés intéressantes Mazda à présenter.

Détail amusant : une Mazda MX-5 débarquait finalement en petite série lors de la fin de carrière de la génération NB. Seuls 179 exemplaires destinés au marché japonais sortaient des chaînes du constructeur. Son capot abritait des blocs 1,6l de 110 chevaux et 1,8l de 158 chevaux associés à une boîte manuelle six vitesses. Un modèle rouge était d'ailleurs à vendre en début d'année dernière à Honk Kong avec un tarif de 280 000 HKD (soit l'équivalent à l'époque de 33 700 euros).