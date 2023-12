La smart box la plus chic et chère du monde est signée Mercedes

Vous en avez soupé des smart box qui promettent monts et merveilles ? Des « stages de pilotage » qu’ils contiennent et ressemblent plutôt à des baptêmes qu’à de vrais cours destinés à progresser ? On a ce qu’il vous faut. Pour ce Noël, puisqu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, offrez plutôt à un être cher plus qu’un petit souvenir : un moment de légende.

La légende, c’est la Mille Miglia, la mythique course italienne. Mais pas question d’offrir un aller-retour à Brescia en Italie pour que l’élu reste au bord de la route entre les 11 et 15 juin prochain. Pas question de se contenter d’observer les autos de collection qui défilent, puisque la course est aujourd’hui réservée aux historiques.

Joue-la comme Stirling Moss

Pas question donc de faire de la figuration : l’idée de Mercedes Classic c’est tout simplement de proposer de participer à la course, au volant d’une 300 SL. En somme, on peut offrir le baquet de Stirling Moss, qui l’avait emporté en 1955. Enfin presque, car la voiture de la smart box de l’étoile n’est pas la SLR du pilote de légende, mais le modèle de (petite) série.

Pour s’inscrire, rien de plus simple : il faut être âgé entre 25 et 80 ans et être titulaire d’un permis B depuis au moins quatre ans. Il convient également de se munir d’une attestation médicale, indispensable pour établir une licence. Autant de conditions que bon nombre d’entre nous sont capables de remplir.

En plus, il n’est pas nécessaire d’être de la trempe de Moss pour participer, puisque, pour enquiller les près de 1 600 km du parcours en quatre jours, un pilote professionnel, à la fois conseiller et navigateur, accompagne l’heureux récipiendaire du cadeau. Pour la logistique, aucune inquiétude non plus : l’inscription, le pilote, les hébergements, la restauration, et l’assistance technique aux étapes sont pris en charge.

On n’a donc aucune raison valable de ne pas se précipiter pour vivre ou faire vivre l’incroyable. À part une toute petite formalité susceptible de faire hésiter, un très léger détail qu’il convient de prendre en compte au moment de s’enthousiasmer et de signer : le montant de l’inscription à cette belle équipée. Car il atteint 150 000 euros. Mais après tout, c’est un chiffre assez similaire au prix d’une smart box classique de 150 euros. À trois zéros près.