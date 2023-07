Pionnières des voitures familiales électriques, les Tesla se passent de motorisation thermique depuis la création de la marque (rappelons au passage que son premier modèle était une Lotus Elise convertie au « zéro émission »). Mais les youtubeurs de Warped Perception ont tout de même décidé de voir ce que pouvait donner une grosse berline Tesla équipée en plus de sa motorisation électrique classique d’un petit moteur diesel pour augmenter au maximum son autonomie maximale.

La Tesla hybride diesel est une très mauvaise idée

Leur but ? Rendre compatible une Tesla Model S (une ancienne P85D en l’occurrence) avec de longs trajets tout en évitant les arrêts de recharge électrique. Pour cela, un petit générateur de 25 chevaux a été installé dans le coffre arrière de la voiture américaine, monté de façon à fournir directement de l’électricité aux batteries de la berline. Sur le papier, les bricoleurs estimaient qu’avec une telle installation, il serait possible de parcourir environ 2500 kilomètres avec un seul plein de diesel.

Un vrai cauchemar, en réalité

Trop facile ? Oui, trop facile. En réalité, conduire cette Tesla convertie à l’hybride diesel s’est révélé être une véritable sinécure, en raison notamment du bruit de fond horrible et permanent du diesel. Non seulement le générateur a aussi beaucoup chauffé en raison d’un circuit de refroidissement très insuffisant, mais il a également offert une efficience très décevante : pas moins de 291 litres de mazout auront été nécessaires sur l’ensemble du trajet de 1 600 miles (2 575 kilomètres), soit une consommation moyenne vraiment pas extraordinaire de 6,7 litres aux 100 kilomètres et un temps perdu probablement supérieur à ce qu’il aurait fallu attendre lors de pauses régulières aux superchargeurs. Mais les bricoleurs de Warped Perception ne se démontent pas pour autant et prévoient de réaliser la même expérience à l’avenir avec un petit moteur rotatif en lieu et place du diesel. Une sorte de Mazda MX-30 R-EV en version artisanale donc, avec un niveau de bruit à bord qu’on imagine tout aussi terrifiant.