La Tesla Model 3 devient la voiture la plus vendue en Europe

Le palmarès des ventes de voitures neuves en Europe ne cesse de nous réserver des surprises cette année. Depuis janvier, plusieurs modèles se disputent la tête du classement. En plus de l'incontournable Volkswagen Golf, les Dacia Sandero, Peugeot 208 et Toyota Yaris ont réussi à être la meilleure vente sur un ou plusieurs mois. Et voici une nouvelle championne, qui marque un tournant historique : la Tesla Model 3.

Symbole de la transition vers l'électrique : la berline américaine devient ainsi le premier modèle électrique tout en haut d'un classement mensuel, celui de septembre 2021. Et la Model 3 a même pris le large avec 24 591 ventes, contre 18 264 pour la Renault Clio, 2e en septembre. Autre première symbolique selon Jato, l'organisme qui dévoile ces chiffres : c'est la première fois qu'un modèle non produit en Europe est en tête.

En attendant l'inauguration de l'usine Tesla de Berlin, la Model 3 est assemblée aux États-Unis et en Chine. On peut d'ailleurs y voir un lien avec le fait qu'elle ait été première en septembre : les livraisons se font selon les arrivages, ce qui donne une courbe des immatriculations en dents de scie ! Jato souligne aussi que Tesla a l'habitude de livrer une majorité de ses autos en fin de trimestre.

Mais cela ne doit pas minimiser la performance d'une marque encore toute jeune, qui a donc réussi l'exploit de se hisser tout en haut des ventes d'un marché réputé pour être l'un des plus concurrentiel du monde. Le mois de septembre a d'ailleurs été faste pour Tesla, puisqu'il a livré sur le Vieux Continent près de 9 000 exemplaires de son nouveau SUV Model Y.

Tesla résiste aussi à la pénurie de semi-conducteurs. Celle-ci plombe le marché automobile, avec un bilan global en recul de 25 % par rapport à septembre 2020, soit 964 800 immatriculations.

Le top 10 des modèles en septembre 2021 - Jato