La Tesla Model 3 qui arrive sera-t-elle la meilleure ?

Depuis quelques mois, la gamme du SUV Tesla Model Y comprend quatre versions au lieu de trois : entre la Propulsion d’entrée de gamme avec ses petites batteries à 44 990€ et la Grande Autonomie Transmission Intégrale à 51 990€, les clients peuvent désormais opter pour la Grande Autonomie Propulsion à 46 990€ qui combine le moteur arrière de la première et les grosses batteries de la seconde.

Le constructeur américain reprend exactement la même formule pour la berline Model 3. Aux Etats-Unis, la Model 3 Long Range Propulsion vient de faire son apparition dans la gamme. Elle coûte 37 490 dollars, ou 29 990 dollars avec les 7 500 dollars de l’Inflation Reduction Act retranchés. La variante propulsion de base à 33 990 dollars n’a pas droit à ces 7 500 dollars et se retrouve donc plus chère que cette dernière !

Probablement moins de 45 000€

En France, il y a 2 000€ d’écart entre le Model Y Propulsion et le Model Y Grande Autonomie Propulsion. Lorsque la Model 3 Grande Autonomie Propulsion arrivera en Europe (et en France) dans les prochains jours, son prix devrait rester assez doux. Elle n’a plus droit au bonus écologique français à cause à cause de sa fabrication chinoise et Tesla a récemment dû augmenter le prix de la Propulsion de base à 41 490€ à cause des nouvelles taxes à l’importation des voitures électriques conçues en Chine.

Mais comme Tesla fait face à un repli des ventes, la marque n’aura pas d’autre choix que de la garder à un prix assez bas. Parions sur une addition à moins de 45 000€. Ce qui devrait être plutôt compétitif pour une berline qui pourra sans doute dépasser les 600 km d’autonomie maximale d’après le cycle d’homologation européen WLTP.