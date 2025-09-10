La verbalisation de la zone à trafic limité de Paris repoussée

Depuis début novembre 2024, Paris a mis en place une ZLT, comprenez par-là une zone à trafic limité portant sur le cœur historique de Paris, à savoir les quatre premiers arrondissements de la Capitale. Depuis cette date, les voitures et scooters ne sont plus autorisés à traverser le cœur de Paris sans s'y arrêter, sauf motif valable. En dehors des bus, taxis et véhicules de secours, seuls les conducteurs travaillant ou résidant dans la zone peuvent circuler.

Lors de la mise en application, la mairie avait prévu de ne pas mettre d'amendes pendant les six premiers mois, mettant en avant le côté pédagogique. Elle avait aussi précisé que la circulation dans cette zone avait baissé de 8%. Finalement, et sans que personne s'y attende, la municipalité a "décidé de prolonger la phase pédagogique jusqu'en 2026 afin de permettre à tous les usagers de bien prendre en compte ce nouveau dispositif. "

Difficile d'expliquer les vraies raisons de ce changement de position. Les opposants d'Anne Hidalgo justifient cela par la complexité de la verbalisation, car il sera effectivement bien difficile de savoir où vont les automobilistes traversant la ZLT. D'autres voies se font entendre en disant que c'est avant tout une décision politique et que rien ne sera fait avant les prochaines élections municipales, qui doivent intervenir en mars 2026. Et effectivement, cela pourrait être la raison la plus valable sachant qu'Emmanuel Grégoire le candidat PS à la mairie de Paris a prévu la généralisation de la ZLT à l'ensemble de la capitale. En tous les cas, ce report est une bonne nouvelle pour les automobilistes franciliens.