La version restylée du Skoda Kushaq profite de l’été pour venir en Europe !

Nos chasseurs de scoop ont été pour le moins surpris de se trouver nez à nez avec un prototype du Skoda Kushaq restylé sur une route allemande. C’est que ce modèle a l’habitude de rouler en Inde, puisqu’il est produit dans l’usine de Chakan dans l’état du Maharashtra dont la capitale est Bombay. Si sa présence sur le sol européen interroge, il se pourrait qu’elle ne soit pas fortuite.

Le Skoda Kushaq est un SUV citadin de 4,22 mètres de long qui est le pendant indien du Skoda Kamiq. Il a été lancé en 2021 et s’apprête à bénéficier d’un restylage en 2025, c’est d’ailleurs le prototype du modèle restylé qui a été photographié. Mais pourquoi la marque tchèque mène-t-elle des essais d’un modèle indien en Europe ? Se pourrait-il que ce prototype cache autre chose qu’un simple restylage ?

Suivre l’exemple de Citroën et remplacer le Kamiq par le Kushaq ?

Skoda à l’instar des autres constructeurs européens travaille sur l’après 2035 et au passage obligatoire au 100 % électrique pour les véhicules neufs. Ainsi le Skoda Kamiq sera remplacé par un modèle électrique, le Skoda Epiq. Ce remplacement est prévu pour 2025-2026. Le passage au tout électrique ne se fait pas sans mal, car il nécessite de lourds investissements et surtout le volume de vente des voitures électriques n’a encore rien à voir avec celui des véhicules thermiques. Se priver, à partir de 2026, d’un petit SUV thermique dans la gamme pourrait être compliqué pour le constructeur tchèque. Est-ce que Skoda ne suivrait pas l’exemple de Citroën qui a conçu la deuxième génération du Citroën C3 Aircross (utilisant la base Smart Car) en priorité pour le marché indien avant de le mettre en conformité avec les règles européennes afin de le commercialiser sur le marché français et européen.

Le Kushaq dispose d’une plateforme moderne

Ces essais de mise au point du Kushaq restylé prépareraient peut-être sa venue dans la gamme Skoda européenne. Par ailleurs le Kushaq utilise une plateforme MQB-A0 IN, extrapolé de la MQB-A0 du Kamiq. Ce n’est en rien un véhicule au rabais, car les exigences en matière de sécurité et d’émissions sont devenues plus strictes en Inde et de nouvelles normes encore en chantier devraient être finalisées. Mettre en conformité ce véhicule pour lui permettre d’être vendu en Europe n’est donc pas impossible, d’autant que Skoda est considérée comme une marque premium en Inde, elle vend ses voitures à un tarif assez élevé là-bas et avec un maximum d’équipements de sécurité.

Trois Skoda spécifiques pour le marché indien

Pour Skoda, le marché indien est d’importance. Après avoir lancé en 2021, le SUV Kushaq et la Berline Slavia, la marque va lancer en 2025 un nouveau SUV encore plus compact, puisque le Skoda Kylaq mesurera moins de quatre mètres afin d’être en phase avec la mesure fiscale indienne qui avantage les petits véhicules. Avec ces trois modèles « indiens » plus le Kodiaq et la Superb, Skoda veut ainsi parvenir à atteindre les 100 000 ventes annuelles en 2026.