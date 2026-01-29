La Voisin C22 Siroco est la plus belle voiture française jamais créée, point à la ligne 

Quoi de neuf à Retromobile ? La Avions Voisin C22 Siroco - 1930, modèle que l’ami Serge Bellu considère comme l’une des plus belles, sinon la plus belle, des voitures françaises. Seulement, celle-ci a disparu pendant près d’un siècle, et a fini par (presque) disparaître de la mémoire collective. Cette année, les visiteurs ont le privilège d’en découvrir une refabrication parfaite, baptisée C22 Siroco Renaissance, projet ayant notamment mis à contribution les Ateliers Tessier, la société Don Foster et Yacco.

La Siroco est une version surbaissée de la C16, présentée en 1930. Elle se distingue par son moteur 6 cylindres 6 litres et une carrosserie élancée, typique du style Voisin. Longue de 5,20 m., elle atteint une vitesse de pointe de 150 km/h, grâce notamment à sa construction allégée.

Gabriel Voisin, avionneur et ingénieur de génie, a écrit certaines des plus belles pages de l’épopée automobile française, avec des voitures dont l’excellence technique et esthétique le disputait à Bugatti. Et si un projet – hélas avorté – de relance de la marque a bien vu le jour il y a quelques années, celle-ci existe surtout désormais grâce à des amateurs éclairés, au premier rang desquels le collectionneur Philippe Moch.

