La Voisin C22 Siroco est la plus belle voiture française jamais créée, point à la ligne
La Avions Voisin C22 Siroco 1930 est selon l'ami Serge Bellu l'une des plus belles voitures françaises de l'histoire. Disparue pendant près d'un siècle, elle ressuscite à l'occasion de Retromobile.
Quoi de neuf à Retromobile ? La Avions Voisin C22 Siroco - 1930, modèle que l’ami Serge Bellu considère comme l’une des plus belles, sinon la plus belle, des voitures françaises. Seulement, celle-ci a disparu pendant près d’un siècle, et a fini par (presque) disparaître de la mémoire collective. Cette année, les visiteurs ont le privilège d’en découvrir une refabrication parfaite, baptisée C22 Siroco Renaissance, projet ayant notamment mis à contribution les Ateliers Tessier, la société Don Foster et Yacco.
La Siroco est une version surbaissée de la C16, présentée en 1930. Elle se distingue par son moteur 6 cylindres 6 litres et une carrosserie élancée, typique du style Voisin. Longue de 5,20 m., elle atteint une vitesse de pointe de 150 km/h, grâce notamment à sa construction allégée.
Gabriel Voisin, avionneur et ingénieur de génie, a écrit certaines des plus belles pages de l’épopée automobile française, avec des voitures dont l’excellence technique et esthétique le disputait à Bugatti. Et si un projet – hélas avorté – de relance de la marque a bien vu le jour il y a quelques années, celle-ci existe surtout désormais grâce à des amateurs éclairés, au premier rang desquels le collectionneur Philippe Moch.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tient dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
