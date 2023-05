La voiture électrique à 100 euros par mois ? D'accord, mais à quel prix ?

Le ministre de la transition écologique le martèle : la voiture électrique à 100 euros par mois, c’est pour cet automne. À savoir dans quatre ou cinq mois. Mais pour ce qui est de l’orchestration de l’opération, Christophe Béchu reste flou. Et quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup. Quel type de voiture, pour quel type de conducteurs et dans quelles conditions ? Et qui va payer l'addition ? Mystère.

C’est qu’à Bercy comme au ministère de l’écologie, on semble un peu coincé par le manque d’autos adéquates, d’autant plus qu’elles doivent entrer dans les critères du futur bonus écolo protectionniste qui ne sont pas encore très clairement définis et devraient, en tout cas, exclure la Dacia Spring, le modèle le plus apte à rentrer dans les cases de ce leasing social. On est tout aussi gêné pour régler l'addition de ce dispositif.

Une Renault, mais aussi une Peugeot "sociale"

Alors, pour tenter d’aider à débrouiller cet embrouillamini, l’ONG Transports & Environnement, aidée de l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) se sont relevé les manches. Des cogitations des deux organismes, la lumière a jailli. Concernant la cible de clients qui auraient droit à ce leasing, elle est déjà identifiée. 900 000 ménages seraient concernés. Leurs revenus ne devraient pas dépasser 13 500 euros par an, et ces futurs conducteurs devraient justifier de déplacements nécessaires sans qu’ils puissent avoir recours à des transports en commun.

En revanche, du côté des modèles qui pourraient être disponibles, et du financement de l'opération, les propositions des ONG sont un peu plus fantaisistes. Leur rapport affirme que la Renault Twingo Electric pourrait entrer dans le dispositif. Sauf qu’aujourd’hui, elle coûte non seulement 141 euros par mois en LOA dans sa version de base « Authentic », mais en plus, il faut verser un premier loyer de 9 500 euros. Compliqué pour des ménages aux revenus modestes.

L’Iddri et Transports & Environnement prévoient aussi une formule à 150 euros par mois dans ce dispositif social. Pourquoi pas ? Sauf que le modèle cité à ce tarif est la Peugeot e-208, qui, si elle bien à ce prix mensuel, exige, elle aussi, un premier loyer, même s’il n’est « que » de 3 150 euros. Ces tarifs s’entendent bien évidemment avec le bonus écolo actuel déduit. Ce n’est pas tout, puisque les organismes préconisent également que l’entretien et les réparations fassent partie du pack à 100 (ou 150 euros).

Aux banques et aux collectivités de payer

Du coup, comment financer ce beau projet ? Aucun souci pour les auteurs du rapport. À condition, bien sûr, que les investisseurs concernés soient d’accord. L’idée est somme toute simple : il suffit de créer un organisme dans lequel se retrouve l’État, les banques, les sociétés de leasing et les collectivités locales. Chacun mettrait la main à la poche pour combler les manques à gagner. Rien que pour les collectivités, pas vraiment vaillantes financièrement, il en coûterait 2 000 euros par auto, soit 1,8 milliard au total. Ce consortium privé et public achèterait les voitures et, au bout de dix ans de LOA, les revendraient à qui voudra bien les acheter, histoire de retrouver quelques miettes de leur mise de fonds.

Évidemment, le rapport de Transport & Environnement et l’ Idrri évoque également les constructeurs, sommés de faire un effort eux aussi (avec une aide supplémentaire de l’État) et de produire, en Europe, des voitures électriques à 20 000 euros. C’est un objectif en passe de se réaliser en France comme en Allemagne, mais pas avant 2027. Or, le leasing social doit ouvrir ses portes à l’automne. On soupçonne souvent les politiques d’être en retard sur leur temps, mais sur cette opération, ils risquent bien d’avoir quatre ans d'avance.