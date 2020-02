La voiture la plus produite en France en 2019 est une Peugeot

Le restylage du Peugeot 3008 n'a même pas été présenté, mais cela n'a pas empêché le SUV français de continuer de battre des records. Ses ventes sont toujours très soutenues en France, et Peugeot n'a pas attendu le restylage de mi-carrière pour dévoiler les versions hybrides rechargeables. Il faudra donc attendre probablement le salon de Paris 2020 pour découvrir la phase 2 du 3008.

En attendant, le Peugeot 3008 a été la voiture la plus produite en France en 2019, devant la Toyota Yaris et le Peugeot 2008. La quatrième auto est également un modèle frappé du lion puisqu'il s'agit de la 308.

Peugeot a produit un peu plus de 245 000 exemplaires du 3008. Une belle performance alors que le modèle prenait doucement de l'âge, et que la production a baissé de 4,8 %. En Europe, le 3008 se vend toujours très bien puisqu'il est troisième de sa catégorie, derrière les Volkswagen Tiguan et Nissan Qashqai. Les immatriculations du SUV français ont toutefois diminué d'environ 4 % l'an dernier, à un peu moins de 194 000 unités.