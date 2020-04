La voiture mondiale de l'année 2020 n'est même pas vendue en Europe

La cérémonie des "World Car Awards" devait donner le coup d'envoi du Salon de New York. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, le salon a été reporté à fin août. La révélation des voitures mondiales de l'année 2020 a toutefois été maintenue en ce 8 avril, par une visio-conférence animée par Siddharth Vinayak Patankar, directeur de l'événement. Les prix sont décernés par un jury de 86 journalistes automobiles, issus des quatre coins du monde.

Et la grande gagnante est la Kia Telluride. Cela ne vous dit rien ? Normal, le véhicule n'est même pas proposé sur les marchés d'Europe de l'Ouest, du moins pas pour l'instant. Il s'agit d'un gros SUV avant tout pensé pour le marché nord américain, où il affronte notamment le Ford Explorer. Il est toutefois aussi proposé en Chine et sur certains marchés du Moyen-Orient, ce qui suffit au caractère mondial du véhicule. La forte présence d'Américains dans le jury (16 personnes) semble avoir facilité son élection !

Quatre autres prix ont été remis, avec heureusement cette fois des modèles qui existent dans les concessions de l'Hexagone. Mais une fois de plus, aucune française n'apparaît dans le palmarès. La seule qui était en course, c'était la Peugeot 208, nommée dans la catégorie design. Le prix du design a été remporté par la Mazda 3. La troisième finaliste dans cette catégorie était la Porsche Taycan.

La première voiture électrique de série de Porsche n'est toutefois pas repartie bredouille, bien au contraire puisqu'elle a remporté deux prix : celui de la sportive mondiale de l'année (face à deux autres Porsche, la 911 et le duo 718 Spyder/Cayman GT4) et celui de la voiture haut de gamme mondiale de l'année (face aux Mercedes EQC et Porsche 911). Une autre électrique a été distinguée, il s'agit de la Kia Soul EV, désignée voiture urbaine mondiale de l'année (face aux Mini Electric et Volkswagen T-Cross).