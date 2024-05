La Volkswagen Golf GTE pourrait être la meilleure des Golf

En début d’année, Volkswagen lançait la version restylée de la Golf. Désormais, c’est au tour des déclinaisons hybrides rechargeables de rejoindre la gamme et la GTE apparaît plus intéressante que la sportive qui a contribué au succès de la Golf, la GTi.

Cette dernière développe une puissance confortable de 265 ch, abat le 0 à 100 km/h en 5,9 s, le tout contre un chèque de 48 180 €. En revanche, il faut s’acquitter d’un malus de 4 818 €, portant la facture finale à 52 998 €.

En face, la Golf GTE développe 272 ch, sans donner de chiffres la marque indique que « les performances dépassent celles de la nouvelle Golf GTi grâce à sa puissance électrique supplémentaire », le tout pour 53 130 €. Voilà qui donne à réfléchir d’autant qu’elle peut parcourir jusqu’à 131 kilomètres sans consommer une goutte de carburant grâce à sa batterie de 19,7 kWh.

Les puristes et les pistards ne jureront que par la GTi, mais il faut avouer que rouler au quotidien avec la GTE s’annonce pour le moins économique, à condition de la recharger régulièrement. À ce titre, elle accepte une puissance de charge de 11 kW en courant alternatif (contre 3,6 kW auparavant) et 50 kW en courant continu.

Jusqu'à 142 km en eHybrid

C’est aussi le cas de la plus raisonnable eHybrid. Sa puissance est moins élevée avec 204 ch, mais elle peut aller encore plus loin avec 142 kilomètres d’autonomie. Elle s’affiche à partir de 46 930 € en finition Edition 50 et 48 430 € en Style. Une Peugeot 308 Plug-In Hybrid 225 ch est plus chère, à partir de 47 520 €, elle est un peu plus puissante (225 ch), mais offre moins de capacité en électrique (63 km).

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Concernant la partie thermique, ces deux Golf partagent le bloc 1.5 TSI evo2. Dans l’habitacle, elles profitent du système de navigation Discover depuis l’écran tactile de 12,9 pouces, du Travel Assist permettant la conduite semi-autonome jusqu’à 210 km/h.