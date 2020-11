La Volkswagen ID.3 détrône la Renault Zoé en Europe

Avec 10 590 immatriculations en Europe (27 pays) au cours du mois d’octobre, la nouvelle Volkswagen ID.3 a devancé pour la première fois la Renault Zoé, historique leader du marché électrique. La Française reste un morceau de choix puisque, malgré sa seconde place, ses ventes continuent de progresser avec 9 903 unités écoulées sur la même période, explique ce matin le site Autoactu.

En France, la Zoé reste loin devant avec 2 507 immatriculations (+29%), détenant à elle seule un quart du marché de l’électrique. Elle est talonnée par la 208 (1 988 exemplaires). La Volkswagen ID.3 ne se classe que 6e avec 524 immatriculations. La Zoé réalise 76% de ses ventes européennes en France et en Allemagne, contre seulement 30% pour l’ID3. "l’ID 3 réalise plus de la moitié de ses ventes auprès de la clientèle des entreprises, alors que la Zoé se vend surtout aux particuliers », explique Filipe Munoz, analyste de la société Jato Dynamics.

Le groupe Volkswagen pèse un tiers du marché de l'électrique

Sur un marché de l’électrique qui a atteint 71 800 immatriculations en octobre, en hausse de 197%, l’ID.3 réalise ainsi près de 15% des volumes. Et, à lui seul, le groupe Volkswagen prend 29% de ce marché de l’électrique, dont 19,5% avec Volkswagen, 4,7% avec Audi, 1,9% avec Skoda, 1,8% avec Porsche et 1% avec Seat. Pourtant aucun modèle électrique du groupe ne se classe dans le top 10 aux côtés de l’ID.3. Les plus dangereuses poursuivantes sont coréennes. Il s'agit des Hyundai Kona (5 261 unités) et Kia Niro (3 868 unités) suivies par la Peugeot 208 (3.757 unités, dont 53% en France), la Smart Fortwo (2.829 unités), la BMW i3 (2.744 unités), l’Opel Corsa (2 616 unités, dont 12% en France), la Mini (2 432 unités) et la Leaf (2 247 unités).