La Volkswagen ID.3 se dote d'une version moins chère, mais qui va moins loin

Afin de faire mieux que l’année précédente en termes de vente, Volkswagen a réduit le prix de sa gamme électrique ID en janvier dernier. La marque allemande poursuit son offensive en lançant une nouvelle entrée de gamme d’ID.3. Elle se nomme Pure et elle s’affiche à 37 990 €, bonus non déduit. C’est 2 000 € de moins que la Pro toujours au catalogue. Seulement, elle ne va pas aussi loin puisque la capacité de son accumulateur est de 52 kWh, contre 59 pour la Pro. Ainsi, son rayon d’action passe de 434 à 388 km. Même tendance pour la puissance de recharge : 145 contre 165 kW.

Cette nouvelle ID.3 s’adresse donc aux petits rouleurs, qui profiteront toutefois d’un équipement complet : accès et démarrage sans clé, système d’infodivertissement avec écran tactile de 12,9 pouces, aide au stationnement Park Pilot, feux de route automatique, projecteurs à LED…

La Renault Mégane E-Tech reste moins chère (à partir de 34 000 €), mais son rayon d’action est moindre avec 315 km homologués. La MG 4, notamment grâce à la réduction de 5 000 € offerte en ce moment, est hors de portée : 24 990 € pour 350 km d’autonomie.

L’ID.3 en déclinaison Pro S évolue également avec une banquette arrière à trois places, lui permettant de bénéficier dorénavant du bonus écologique. De plus, son tarif baisse de 1 320 € (à partir de 42 990 €) tout en étant mieux équipée.

À noter par ailleurs que la Pro bénéfice d’une plus grande capacité de charge en passant de 120 à 165 kW. Les Pro et Pro S inaugurent la fonctionnalité « Power Upgrade » qui permet aux propriétaires de faire augmenter la puissance (de 204 à 231 ch) et le couple (de 265 à 310 Nm) de leur moteur. En revanche, cette évolution est facturée au prix de 755 euros. Mais il est possible de la choisir au mois (18,90 €) ou à l’année (189 €).

L’ID.3 GTX à 46 990 €

La propulsion la plus puissante jamais proposée par la marque a désormais un prix, 46 990 €. Ce tarif n’est pas un hasard puisque cela lui permet de bénéficier du bonus écologique. Elle se place ainsi 3 000 € au-dessus de la Pro S Life Max, mais elle affiche 286 ch et surtout une autonomie confortable de 604 km. En revanche, le prix de la GTX Performance, forte de 326 ch, reste encore une inconnue.