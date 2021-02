La Volkswagen ID 6 se montre en avance en Chine

C'est le troisième membre de la famille ID à se retrouver sur le marché. Après les ID 3 et ID 4, Volkswagen commercialisera une sorte de crossover entre grand SUV et monospace : l'ID 6. Découlant du concept ID Roomz, cet imposant véhicule électrique s'affiche déjà en Chine dans sa version de série.

Si les lignes globales sont assez cohérentes avec celles de l'ID 3, il faut bien reconnaître que la face avant dénote avec ces énormes phares, à contre-courant de la tendance qui veut des feux avant toujours plus étirés et fins.

Les informations techniques ne sont pour l'instant pas officielles, mais le concept avait droit à deux moteurs (pour un total de 306 ch, en quatre roues motrices) et d'une batterie de plus de 80 kWh. Vu le gabarit de l'engin (qui pourrait être proposé en version 7 places) et la vocation familiale et routière, il paraît peu probable de voir un petit pack de batterie sur l'ID 6. La présence de la double motorisation et des quatre roues motrices, en revanche, est quasiment certaine.

Le lancement en Europe ne devrait pas avoir lieu avant 2022.