La Volkswagen ID.7 chinoise est-elle mieux que la nôtre ? 

Depuis quelques semaines, Volkswagen commercialise une berline électrique à côté de ses compactes et de ses SUV à zéro émission. Avec ses 4,96 mètres de long et son addition démarrant à près de 60 000€, l’ID.7 n’est pas conçue prioritairement pour les clients européens et vise avant tout le marché chinois. Là-bas, elle avait hélas réalisé un mauvais démarrage mais elle va tenter de se rattraper avec l’arrivée d’une seconde mouture extérieurement différente de la nôtre.

Il se trouve qu’en Chine, Volkswagen fabrique deux Id.7. L’une assemblée dans le cadre de la joint-venture avec la marque locale FAW, identique à l’ID.7 européenne, et l’autre qui répond au nom d’ID.7 S assemblée par la joint-venture avec SAIC. Cette dernière diffère sensiblement du modèle qu’on connaît ici : non seulement elle est plus longue (5,02 mètres contre 4,96 mètres), mais elle affiche aussi un design spécifique comme vous pouvez le voir dans ces images en provenance du gouvernement chinois (relayées par CarNewsChina).

Plus jolie ?

En attendant de voir si cette ID.7 S plaît davantage aux clients chinois que l’ID.7 précédemment lancée là-bas, on se demande si elle n’est pas plus réussie esthétiquement que le modèle qui vient d’être lancé en Europe. Celle-là ne devrait en tout cas jamais arriver chez nous.