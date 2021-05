La Volkswagen ID.X est le showcar que l'on aimerait voir en série

Elon Musk adore Twitter, mais le PDG de Volkswagen, lui, préfère le réseau professionnel Linkedin. Ralf Brandstätter poste de plus en plus régulièrement des informations sur son compte personnel, liées évidemment à sa marque. Il avait notamment, l'été dernier, dévoilé des photos de son départ en vacances en Italie à bord d'une des premières ID.3 avec sa fille, histoire de lancer la campagne marketing de l'auto.

Ralf Brandstätter est visiblement toujours très branché "ID". L'intéressé dévoile un inédit showcar baptisé ID.X. Basé sur l'ID.3, cet engin un peu spécial n'est pas qu'un exercice de style pour tester des pièces de personnalisation sur l'ID.3.

Volkswagen est allé plus loin en allégeant l'électrique de 200 kg. Rien que ça. Et ce n'est pas tout puisque la batterie d'origine a été remplacée par un pack plus généreux de 82 kWh. Volkswagen a également récupéré certaines pièces de l'ID.4 GTX. "Le moteur, le châssis et l'infotainment ont été modifié, et nous avons donné un look inhabituel au véhicule. Le résultat de cette expérimentation est une auto puissante en quatre roues motrices, de 333 ch. Nom de projet : ID.X".

200 kg de moins qu'une ID.3, 333 ch, et un 0 à 100 en 5,6 secondes, la fiche technique est séduisante. Mais à quand la production ? Jamais, si l'on en croit Ralf Brandstätter, qui voulait surtout montrer que "les voitures sont construites ici par des gens qui aiment l'automobile". Cette création pourrait tout de même donner envie à certains clients...