Labels occasion : quels sont les meilleurs et les pires ?

Ils se nomment Renew Gold, Spoticar Premium, Ford Selection Privilège ou encore Volvo Selekt et ont pour but de rassurer les acheteurs de véhicules d’occasion. Ces labels, tous affiliés à des constructeurs, proposent des véhicules récents. Ceci dit, les marques n’ont d’autres choix que de coller au parc, de plus en plus vieillissant. On peut ainsi trouver des modèles qui ont plus de 10 ans, comme chez Toyota par exemple.

Certains constructeurs se démarquent dans la façon d'attribuer ou non leur label. Lorsque tout le monde s'accorde pour donner une limite d'âge et de kilométrage, Renault, Dacia, BMW et Mini fonctionnent différemment. En effet, ils laissent ce choix à l'appréciation du vendeur. Pour Renault par exemple, la "norme" veut que le label Renew Gold soit attribué aux véhicules de moins de 4 ans et 40 000 km. Seulement, il est possible qu'un modèle plus kilométré en profite grâce à un entretien a été fait en temps et en heure, et uniquement dans le réseau.

Ces véhicules, entièrement révisés, sont affublés d’une garantie et d’une assistance. Globalement, ces labels sont assez proches, mais certains se démarquent : satisfait ou remboursé pour l’un, frais d’entretien inclus pour l’autre… C’est pour cela que nous les avons comparés dans différents tableaux, avec le petit plus qui peut faire la différence (en gras) et une note sur dix.

Bien sûr, le label constructeur n’est pas le critère vous permettant de jeter votre dévolu sur tel ou tel modèle. Seulement, il peut être un argument en cas d’hésitation, ou un élément de négociation. Gagner une extension de garantie d’un an en faisant jouer la concurrence est toujours ça de pris.

À noter que certains labels vont être revus à la rentrée, comme DasWeltAuto et Kia Occasions Certifiées. Ils seront alors mis à jour dès leur application.

Les labels Spoticar (Peugeot Citroën, Opel, Fiat, Jeep et Abarth), Alfa Romeo et DS

Spoticar Premium Véhicules proposés Moins de 7 ans et 150 000 km (toutes marques) Garantie * 2 ans, kilométrage illimité (véhicules de moins de 2 ans et 60 000 km)

* 1 an, kilométrage illimité (véhicules de moins de 7 ans et 150 000 km) Assitance 24/7 en Europe, jusqu'à 3 fois pour une batterie déchargée (VE) Contrôle 100 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou remboursé (jusqu'à 10 jours et 1 000 km) Services supplémentaires Frais d'entretien inclus pendant 1 an et 15 000 km La note Caradisiac : 9/10 Spoticar Advanced Véhicules proposés De 3 à 10 ans et entre 80 000 et 200 000 km (toutes marques) Garantie 8 mois Assitance 24/7 en Europe, jusqu'à 3 fois pour une batterie déchargée (VE) Contrôle 100 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou remboursé (jusqu'à 10 jours et 1 000 km) Services supplémentaires -- La note Caradisiac : 7/10 Spoticar Essential Véhicules proposés De 3 à 15 ans et entre 120 000 et 200 000 km (toutes marques)

Garantie 6 mois Assitance 24/7 en Europe, jusqu'à 3 fois pour une batterie déchargée (VE) Contrôle 100 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou remboursé (jusqu'à 10 jours et 1 000 km) Services supplémentaires -- La note Caradisiac : 6/10 Alfa Romeo Certified

Véhicules proposés De moins de 7 ans et 150 000 km maximum Garantie * 2 ans, kilométrage illimité (véhicule Alfa Romeo de moins de 4 ans et 80 000 km)

* 1 an, kilométrage illimité (véhicules Alfa Romeo entre 4 et 7 ans et 150 000 km, ou moins de 4 ans et entre 80 000 et 150 000 km). Assitance Assistance 24/7 Europe Contrôle 120 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou remboursé (jusqu'à 10 jours et 1 000 km) Services supplémentaires Frais d'entretien inclus pendant 1 an et 15 000 km La note Caradisiac : 9/10 DS Certified Véhicules proposés Véhicules DS de 7 ans et 150 000 km maximum Garantie * 2 ans, kilométrage illimité (véhicule DS de moins de 4 ans et 80 000 km)

* 1 an, kilométrage illimité (véhicule DS de moins de 4 ans à 7 ans et de moins de 150 000 km ou de moins de 4 ans entre 80 000 et 150 000 km) Assitance Assistance 24/7 en Europe Contrôle 120 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou échangé ou remboursé (jusqu'à 10 jours et 1 000 km) Services supplémentaires * Pas de frais d'entretien pendant 1 an et 15 000 km

* Programme Only You (conseillé téléphonique, assistance personnalisée...) La note Caradisiac : 10/10

Le label Renew (Renault et Dacia)

Renew Gold Véhicules proposés À l'appréciation du vendeur (toutes marques) Garantie 1 an Assistance Assistance 24H/24 en Europe Contrôle 100 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou remboursé (jusqu'à 5 jours ou 1 000 km) Services supplémentaires Contrôle après 2 000 km ou 1 mois La note Caradisiac : 7/10 Renew Start Véhicules proposés A l'appréciation du vendeur (toutes marques) Garantie 1 an Assistance Assistance 24H/24 en Europe Contrôle 100 points de contrôle Satisfait ou... -- Services supplémentaires Contrôle après 2 000 km ou 1 mois La note Caradisiac : 5/10 Renew electric Véhicules proposés A l'appréciation du vendeur (toutes marques) Garantie 1 an Assistance Assistance 24H/24 en Europe Contrôle 90 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou remboursé (jusqu'à 5 jours ou 1 000 km) Services supplémentaires Contrôle après 1 mois La note Caradisiac : 6/10

Le label DasWeltAuto (Cupra, Seat, Skoda et Volkswagen)

DasWeltAuto (nouveau label en septembre)

Véhicules proposés De moins de 7 ans et 150 000 km Garantie * DasWeltAuto Premium : 2 ans, kilométrage illimité (véhicule toutes marques de moins de 3 ans et 90 000 km)

* DasWeltAuto Performance : 1 an, kilométrage illimité (véhicule toutes marques de moins de 5 ans et 150 000 km)

* DasWeltAuto Medium : 6 mois, kilométrage illimité (véhicules toutes marques entre 5 et 7 ans et moins de 150 000 km) Assistance Assistance 24/7 Contrôle 90 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou remboursé (jusqu'à 14 jours et 500 km, 1 € le km supplémentaire) Services supplémentaires Contrôle gratuit à 1 mois ou 2 000 km La note Caradisiac : 8/10

Les autres labels constructeurs

Audi Occasions plus Véhicules proposés Véhicules de 8 ans et 150 000 km maximum

Garantie * 5 ans, kilométrage illimité (Garantie plus : Audi de moins de 1 an et 30 000 km)

* 2 ans, kilométrage illimité (Audi de moins de 3 ans et 120 000 km)

* 1 an, kilométrage illimité (Garantie Flex : Audi entre 3 et 5 ans et moins de 120 000 km)

* 1 an, kilométrage illimité (Garantie Access : Audi entre 5 et 8 ans et moins de 150 000 km, garantie moindre)

* 1 an, kilométrage illimité (autre marque de moins de 8 ans et 150 000 km)

Assistance Assistance 24/7 Europe

Contrôle 110 points de contrôle (hors garantie de 1 an)

Satisfait ou... --

Services supplémentaires Réservation de 7 sept jours en ligne (dépôt non débité)

La note Caradisiac : 9/10 BMW Premium Selection et Mini Next

Véhicules proposés À l'appréciation du concessionnaire (uniquement BMW et Mini) Garantie 2 ans, kilométrage illimité Assistance Assistance 24/7 en Europe Contrôle 154 points de contrôle Satisfait ou... -- Services supplémentaires -- La note Caradisiac : 6/10 Ford Sélection Privilège Véhicules proposés Véhicules Ford de moins de 5 ans et 120 000 km

Garantie 2 ans, kilométrage illimité

Assistance Assistance 24/7 en Europe, pendant 1 an

Contrôle 75 points de contrôle

Satisfait ou... Satisfait ou échangé jusqu'à 30 jours

Services supplémentaires --

La note Caradisiac : 7/10 Honda Approved Véhicules proposés Véhicules Honda et autre de moins de 7 ans et 150 000 km Garantie 1 an Assistance Assistance 24/7 en Europe Contrôle 125 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou échangé jusqu'à 1 mois et 1 000 km Services supplémentaires -- La note Caradisiac : 5/10 Hyundai Promise

Véhicules proposés De moins de 6 ans et 140 000 km (toutes marques) Garantie 1 an Assistance Assistance 24/7 de 2 ans Contrôle 100 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou échangé jusqu'à 15 jours et 1 000 km Services supplémentaires * État de santé de la batterie (SOH) des VE avec garantie de 9 ans ou 200 000 km (uniquement Hyundai)

* Véhicule disponible sous 7 jours La note Caradisiac : 6/10 Kia Occasion Certifiées (en pleine refonte) Véhicules proposés Véhicules Kia de moins de 5 ans et 120 000 km Garantie Portion restante de la garantie contractuelle de 7 ans ou 150 000 km Assistance -- Contrôle 110 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou échangé jusqu'à 5 jours et 1 000 km Services supplémentaires -- La note Caradisiac : 4/10 Mazda Occasions Premium Véhicules proposés De moins de 6 ans et 150 000 km (toutes marques) Garantie 1 an Assistance Assistance 24/7 Contrôle 129 points de contrôle Satisfait ou... -- Services supplémentaires -- La note Caradisiac : 5/10 Mercedes Certified Véhicules proposés De moins de 8 ans et 150 000 km Garantie * 2 ans Certified (véhicules Mercedes de moins de 6 ans et 150 000 km)

* 1 an Occasions Garanties (véhicules Mercedes de moins de 8 ans et 150 000 ou autre marque de moins de 6 ans et 150 000 km) Assistance Assistance 24/7 Contrôle 178 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou échangé jusqu'à 8 jours Services supplémentaires -- La note Caradisiac : 7/10 Nissan Intelligent Choice Véhicules proposés De moins de 7 ans et 150 000 km (toutes marques) Garantie 1 an Assistance Assistance 24/7 Contrôle 105 points de contrôle Satisfait ou... Satisfait ou échangé (jusqu'à 5 jours et 800 km) Services supplémentaires Véhicule de courtoisie lors des révisions La note Caradisiac : 5/10 Toyota Occasions et Lexus Préférence Véhicules proposés Jusqu'à 15 ans et 250 000 km (toutes marques) Garantie * 3 ans (véhicules Toyota et Lexus de moins de 8 ans et 160 000 km)

* 3 ans ou 100 000 km (véhicules autres marques jusqu'à 5 ans et 60 000 km)

* 1 an et (véhicules Toyota et Lexus entre 8 et 10 ans et jusqu'à 160 000 km)

* 1 an ou 30 000 km (véhicules autres marques entre 5 et 10 ans et moins de 100 000 km)

* 1 an, moteur-boîte-pont (véhicules Toyota et Lexus et autres marques hors hybride entre 10 et 15 ans et jusqu'à 250 000 km)

* 1 an ou 30 000 km, moteur-boîte-pont (véhicules autres marques hors hybride entre 10 et 15 ans et jusqu'à 250 000 km) Assistance Assistance 24/7 Europe

Contrôle 150 points de contrôle

Satisfait ou... Satisfait ou échangé jusqu'à 30 jours et 1 500 km

Services supplémentaires Bilan santé système hybride

Contrôle après 30 jours ou 1 500 km

La note Caradisiac : 8/10 Volvo Selekt Véhicules proposés De moins de 10 ans et 150 000 km Garantie * 2 ans (véhicule Volvo de moins de 2 ans, kilométrage illimité, pas de limite d'âge pour les VE)

* 1 an (véhicule Volvo de plus de 2 ans)

Assistance Assistance 24/7 pendant 1 an (batterié déchargée pour VE jusqu'à 80 km et 2 fois par an)

Contrôle 160 points de contrôle

Satisfait ou... Satisfait ou échangé jusqu'à 30 jours et 1 500 km (2 € le km supplémentaire) Services supplémentaires --

La note Caradisiac : 7/10

Le bilan

Dans les grandes lignes, les labels proposent à peu près les mêmes garanties. Seulement, dans le détail, des différences apparaissent. Le label DS Certified s'avère certainement le plus intéressant en cumulant deux ans de garantie, des frais d'entretien inclus et des services personnalisées. De son côté, Audi est le seul constructeur à couvrir pendant 5 ans leurs modèles, mais ils s'avèrent récents et très peu kilométrés. Pour les acheteurs de véhicules électriques, Spoticar Premium assure le dépannage si l'autonomie de la batterie a été jugée de façon trop optimiste. Quant à Toyota, elle se montre confiante en proposant des véhicules labellisés qui peuvent tutoyer les 250 000 km !

Finalement, ce sont davantage les labels des marques asiatiques qui sont un peu à la traîne, à l'image de Honda, Hyundai, Kia, Mazda et Nissan.

Lors de la recherche de votre future acquisition, il est fortement conseillé de demander auprès du vendeur les conditions générales de ces labels avec les garanties qu'elles contiennent ou non. C'est le meilleur moyen de connaître intégralement les services réellement proposés.