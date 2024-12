Lâchée par Nissan, Renault prépare le divorce définitif

C’était il y a à peine six ans. Après le redressement spectaculaire de Nissan par Renault entrepris à partir du début du siècle, l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi s’imposait alors comme le premier constructeur automobile mondial devant Volkswagen et Toyota.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette alliance a ensuite connu des années plus difficiles. Désireux de reprendre du pouvoir en se libérant de la tutelle de Renault, les Japonais de Nissan ont réussi à écarter le PDG Carlos Ghosn dans une affaire à la médiatisation retentissante avant de renégocier les accords avec Renault au sein de l’Alliance. Confronté à une situation financière à nouveau délicate, Nissan se tourne désormais vers Honda pour préparer son avenir et semble s’éloigner irrémédiablement de Renault, qui possède toujours 36% du capital de la marque japonaise.

Renault prend acte

Dans un court communiqué officiel, la marque au losange prend acte de ces développements récents : « Renault Group prend acte des annonces faites aujourd’hui par Nissan et Honda, qui sont encore à un stade préliminaire. En tant qu'actionnaire principal de Nissan, Renault Group envisagera toutes les options dans le meilleur intérêt du Groupe et de ses parties prenantes.

Renault Group poursuit l’exécution de sa stratégie et le déploiement de projets créateurs de valeur pour le Groupe, y compris ceux lancés dans le cadre de l’Alliance », peut-on y lire.

Rappelons que d’autres nouveautés Nissan bénéficiant de la technologie Renault sont attendues dans un proche avenir, comme la toute nouvelle Micra électrique conçue pour le marché européen. Mais si les négociations avec Honda aboutissent, ces collaborations entre Renault et Nissan vont vite cesser et le constructeur français revendra très probablement ses parts.