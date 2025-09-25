Le best of des Françaises du Salon de Lyon

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Alpine A390

Pour pouvoir continuer d’exister, la firme Française Alpine n’a d’autre choix que d’associer deux mondes antagonistes : le SUV et l’électrique. Le nouveau A390 est exposé au Salon de Lyon et il vient se confronter directement au dernier Porsche Macan. Pour cela Alpine a équipé son SUV de trois moteurs électriques. Un sur l’essieu avant et deux à l’arrière, un sur chaque roue, ce qui permet à l’A390 d’obtenir un effet vectoriel pour optimiser la vitesse en sortie de courbe. La puissance totale atteint 470 ch. Un moindre mal pour ce mastodonte de 2100 kg. La capacité de batterie utile de 89 kWh lui autorise un rayon d’action compris en 520 et 550 km d’autonomie. La puissance de recharge maximale atteint 190 kW. Les prix officiels n’ont pas encore été rendus public mais on table sur un prix de départ aux alentours de 65 000 €. La commercialisation est prévue au printemps de 2026.

Renault Symbioz

Apparu l'an passé, le Renault Symbioz connaît un début de carrière florissant. Ce Captur rallongé séduit la clientèle par ses aspects pratiques mais aussi et surtout des motorisations modernes ainsi que des prix affutés. Les passagers arrière bénéficient d'une banquette arrière coulissante sur 16 cm, d'une présentation intérieure moderne avec une instrumentation numérique et un écran multimédia vertical et surtout d’un coffre giganteste. Pas de surprise pour le style qui s'inspire directement du Captur, notamment la partie avant qui est strictement identique, en particulier depuis le restyling. Mais le Renault Symbioz dispose d'atouts supplémentaires comme sa longueur de 4,41 m, en accroissement de 17 cm par rapport au Captur, qui profite majoritairement au coffre qui affiche désormais une contenance variant de 492 à 624 litres suivant la position de la banquette. Les aspects pratiques sont clairement ses points forts. Sous le capot, le Symbioz hérite de moteurs tous hybridés que ce soit le micro-hybridé 1.3 mhev 140 ch, ou deux blocs full hybride de 145 et 160 ch.

Peugeot 308

La Peugeot 308, compacte star du marché français, traverse une période de recul avec des ventes en forte baisse en 2025. Pour redonner du souffle à sa carrière, elle bénéficie d’un restylage qui se concentre surtout sur la face avant : nouvelle calandre couleur carrosserie, logo rétroéclairé et signature lumineuse à trois griffes modernisent son regard. À l’arrière, les changements restent discrets avec des feux redessinés et des sorties factices assombries. Le profil, lui, conserve ses lignes, se contentant de nouvelles jantes et de deux teintes inédites. À bord, l’habitacle conserve son design moderne, seuls les graphismes du combiné évoluent, mais l’équipement s’enrichit selon les versions. Côté coffre, les volumes restent stables, hormis sur l’hybride rechargeable qui perd quelques litres à cause de sa nouvelle batterie. La gamme mécanique demeure l’une des plus complètes du segment : hybride léger, hybride rechargeable, électrique et diesel. Le PHEV gagne en puissance et en autonomie avec 195 ch et jusqu’à 85 km en électrique. L’électrique E-308 grimpe à 450 km d’autonomie grâce à une batterie portée à 55,4 kWh. Enfin, le diesel 130 ch reste proposé pour les amateurs de sobriété au long cours.

Citroën C5 Aircross

Pour sa deuxième génération, le Citroën C5 Aircross change radicalement de visage et se réinvente en profondeur. Fini les lignes arrondies de l’ancien modèle : place à un design plus géométrique et affirmé, marqué par une calandre affinée et le nouveau logo de la marque. La signature lumineuse évolue également avec des projecteurs carrés et des feux arrière à trois traits, donnant au SUV une allure résolument moderne. À l’intérieur, on découvre une planche de bord entièrement repensée, dominée par un grand écran vertical de 13 pouces, partagé entre la climatisation et la navigation. Si l’on perd les sièges arrière coulissants, l’habitabilité demeure correcte et le coffre profite de la croissance du véhicule pour offrir jusqu’à 651 litres. Long de 4,65 m, ce nouveau C5 Aircross propose plusieurs motorisations, dont un microhybride de 145 ch, un hybride rechargeable de 195 ch et deux versions 100 % électriques de 210 et 230 ch. Enfin, Citroën frappe un grand coup avec un prix d’attaque fixé à 35 000 €, qui le place dans une position très compétitive sur le marché.

DS N°4

La DS N°4 restylée a été dévoilée au Salon de Lyon avec un style modernisé et, grande nouveauté, une motorisation 100 % électrique. Inspirée par la future DS N°8, elle adopte une face avant plus affirmée avec une calandre redessinée, des barrettes métalliques et une signature lumineuse spectaculaire intégrant un bandeau LED traversant le logo. Les feux arrière suivent la même tendance avec un nouveau masque relié par un bandeau noir brillant, renforçant son identité visuelle. À l’intérieur, les évolutions sont plus discrètes mais notables, comme l’arrivée d’un combiné numérique de 10,25’’ et d’un écran central enrichi de services connectés, dont une navigation avec planificateur pour les versions électriques. En revanche, le petit écran tactile jugé inutile par les clients disparaît, remplacé par un simple vide-poches. Si la présentation intérieure reste luxueuse et raffinée, avec des cuirs et finitions soignées, l’habitabilité arrière et le coffre demeurent en retrait par rapport aux rivales allemandes. Côté tarifs, la N°4 démarre à 39 000 € en essence micro-hybride de 145 ch, tandis que la version électrique E-Tense de 213 ch réclame au minimum 46 990 €, avec une autonomie annoncée jusqu’à 450 km.