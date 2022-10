Commercial de son état, Charles circule toute la semaine en Golf 8 TDI, mais le week-end venu, il retrouve son Audi RS3, "un modèle de 2015". Une auto de 367 ch qu'il a achetée il y a un mois en Allemagne. "Pour son prix avantageux, autour de 40 000 euros, mais aussi pour trouver une configuration particulière, et une couleur particulière aussi". Histoire de ne pas rouler dans une auto blanche, gris ou noir comme tout le monde.

dailymotion Le comparo des voisins - Charles découvre la nouvelle Audi RS3, la der des ders

Cette RS3 n'a pas pour seule particularité une couleur plus flashy que le commun des voitures hexagonales. "Le précédent propriétaire lui a offert des ressorts courts et des jantes OZ plus légères". Cette Audi trône dans son garage depuis un mois, mais elle va très rapidement se voir ajouter quelques chevaux supplémentaires, "histoire de libérer le cinq cylindres". Une libération qui va la porter entre 430 et 450 chevaux. Une manière de dépasser la nouvelle RS3 qui, quant à elle, s'affiche à 400 ch et sera la dernière de la lignée. Le fort malus qui lui est désormais imposé (plus de 20 000 euros) aura eu sa peau. Le cru 2015 de Charles dispose aussi de nombre d'options la rapprochent du modèle actuel, comme le régulateur adaptatif.

"La nouvelle est un petit peu plus badass"

Pourtant, Charles détecte immédiatement des différences entre les deux modèles. Notamment à l'avant. "La calandre s"est élargie, avec des nids d'abeilles beaucoup plus gros. Elle est encore un petit peu plus badass". À l’intérieur, les différences sont là aussi flagrantes. "On sent le bond technologique, notamment avec les compteurs qui sont, enfin, numériques". En prenant le volant, il constate d'autres améliorations. "Notamment sur le châssis. La précédente était un peu sous-vireuse. Sur celle-ci, l'effet est totalement gommé". Pour lui, la direction est également plus précise sur le nouveau modèle.

En revanche, il ressent le même léger défaut sur les deux autos : un petit creux entre 3 000 et 4 000 tr / mn. Pour autant, Charles apprécie la philosophie des deux RSR3 et leur polyvalence. "C'est ce que je recherchais" explique celui qui va être papa dans quelques mois. "Avant, j'avais une Mercedes Classe A AMG qui était plus bruyante en moins confortable en usage courant". C'est donc au volant de son Audi RS3 de 2015 et de plus de 400 ch, que le papa pressé fera découvrir ses petites routes de campagne favorites à son jeune garçon confortablement installé dans son siège bébé.