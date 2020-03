Essai - Volkswagen Golf 8 TDI 150 : 40 ans et toujours puissante

En bref Berline compacte

A partir de 31 510 € Neutre au malus

La Golf, c’est comme le Coca ou les Lego. Une star indémodable qui assure des volumes considérables à son propriétaire. Il s’en vend toutes les 40 secondes dans le monde (peut-être moins en ce moment), et ce, depuis plus de 40 ans. Alors, pas facile pour une marque de toucher à une icône sans frôler l’accident industriel. Cette huitième génération prend logiquement la même direction que sa devancière, tout du moins en matière de style.

La plateforme est la même, les dimensions sont quasi identiques (+2 cm en longueur) à la précédente et la silhouette cubique avec des montants arrière XXL et un hayon coupé au cordeau demeurent. La robe se modernise juste ce qu’il faut pour à la fois revenir dans le coup et ne pas dégrader l’excellente valeur résiduelle de la compacte sur le marché de l’occasion. Car une Golf décote peu et c’est un argument pour ses futurs acquéreurs. Les principaux changements esthétiques concernent le capot davantage plongeant, les optiques affinées intégrant des projecteurs full LED ici de série, capables de recevoir en option (950 €) la technologie Matrix particulièrement efficace, qui permet d’éclairer en plein phare sans éblouir les autres véhicules.

Pour donner un peu de peps à cette « voiture rassurante », il faudra passer par la case option et investir 710 € pour ce coloris « jaune Lime » et 690 € pour ces jantes « Dallas » de 18’’ comme c’est le cas sur notre version d’essai, en finition haute « Style First » (à partir de 31 000 €). Si dehors, la quadragénaire reste figée, à bord, c’est le dépaysement total.

L'intérieur passe au tout numérique, avec ses avantages et ses inconvénients

Volkswagen a fait le ménage et supprimé l’agencement classique de la console centrale et ses nombreux boutons. La planche de bord est désormais horizontale et elle intègre de série deux écrans numériques. Le premier de 10’’ se situe derrière le volant, et le second (8,25’’ de base et 10’’ sur les finitions hautes) en enfilade. Leur positionnement est plus enveloppant qu’à bord d’une Mercedes Classe A ce qui facilite la lecture au conducteur. Toutefois, le traitement « glossy » de la tablette centrale engendre de nombreux reflets dès que le soleil pointe le bout de son nez.

Cette dernière est le centre névralgique de la Golf. Elle permet de tout paramétrer. De la température, au multimédia en passant par les assistances à la conduite. Ce qui signifie que vous serez amenés à quitter davantage les yeux de la route. C’est ici le même problème que sur les productions PSA. Par exemple, régler la ventilation requiert plusieurs manipulations alors qu’un tour de molette aurait suffi. En revanche il faut reconnaître que le fonctionnement de ce système est intuitif et ses performances similaires à celles d’un smartphone dernier cri. Ceux qui ne sont pas familiers avec ces nouvelles technologies devront se former au préalable ou utiliser la commande vocale d’un simple « Bonjour Volkswagen ». Malheureusement, cette dernière prend en compte peu de fonctionnalités.

Cet intérieur « tout digital » ne se limite pas à deux écrans. Un affichage tête haute fait son apparition (740 €). Les raccourcis de commandes placés de chaque côté du volant sont désormais tactiles et d’ailleurs particulièrement sensibles. Le bouton de démarrage, le levier de vitesse et le frein à main sont aussi électriques et pour couronner le tout, il est possible de configurer l’ambiance lumineuse intérieure à travers 32 coloris. Paradoxalement, il faudra débourser 432 € en option pour bénéficier de l’accès mains libres et démarrage sans clé…

La qualité de finition est toujours dans la bonne moyenne de la catégorie. L’allemande présente des plastiques moussés sur la partie haute, quelques inserts laqués, de l’aluminium brossé tout le long de la planche de bord. En partie basse, en revanche, les plastiques sont bien moins flatteurs. L'habitabilité et le volume de coffre sont identiques à la génération précédente. Les places arrière sont spacieuses et confortables pour deux adultes, celle du milieu est très étroite et sacrifiée par le tunnel de transmission. A cela s’ajoutent de vastes rangements à porter de la main. Le coffre carré d’un volume de 380 litres n’évolue pas. Sous le plancher amovible, vous trouverez un logement pour une roue de secours (110 €).

Sobre, Agréable et performant, ce 2.0 TDI est le moteur par excellence du commercial

La Golf 8 reprend la plateforme MQB, de l’ancienne. À la différence elle électrifie la majorité de ses moteurs essence pour passer plus facilement les homologations et amoindrir le malus écologique. La compacte de Wolfsburg, malgré le « Dieselbashing » ambiant et le scandale du « Dieselgate », n’abandonne pas le diesel. Mieux, elle innove en proposant un 2.0 TDi équipé d’un double système de réduction d'oxydes d'azote (Nox). Volkswagen anticipe simplement le passage, au 1 septembre 2021, de la norme Euro 6 d plus sévère en matière de Nox. En conséquence, vous verrez apparaître un réservoir additionnel d’Adblue.

Le 2.0 TDi proposé sous le capot de la Golf est disponible en deux niveaux de puissance : 115 et 150 ch. Le premier est livré uniquement avec une boîte de vitesses mécanique à 6 rapports et le second d’office avec la boîte à double embrayage DSG à 7 rapports. Il développe la même puissance qu’auparavant mais voit son couple grimper (360 Nm, + 20 Nm), ce qui améliore encore ses performances. Sachant qu’en parallèle, les ingénieurs ont contenu la prise de poids. L’allemande prend seulement 20 kg sur la balance (1 465 kg). Le 2.0 est plein à tous les régimes et très alerte. C’est le moteur par excellence du commercial. Autrement dit, agréable au quotidien, vif et sobre. Car sa consommation a encore fait l’objet d’optimisations à travers le système d’injection et le calibrage de la boîte DSG. Les passages à la pompe s’espacent encore comme nous l’avons constaté durant notre essai avec une moyenne de 5,9 l/100 km réalisée sur un parcours mêlant ville et routes secondaires. Homologuée pour 114 g de CO2/km selon le cycle WLTP, cette version 2.0 TDi DSG7 Style First s’affranchit du malus écologique. Enfin, s’il y a un point noir à relever sur l’association moteur/boîte, c’est bien cette dernière. Si elle s’avère irréprochable à bas régime, dès que le ton monte, la DSG7 semble dépassée et délivre des à-coups lors des changements rapides.

La position de conduite est à l’allemande et parfaitement adaptée aux grands gabarits avec une assise basse, large et un volant à jante épaisse. Comme sa devancière, elle reprend le principe de deux châssis gratifiant les versions les plus puissantes (au-delà de 150 ch) d’un train arrière multibras, plus efficace pour contenir l’arrière au freinage.

Facile à conduire et sans défaut majeur, c'est bien une Golf

Cette huitième génération est fidèle à la réputation d’une Golf : facile à conduire et sans défaut majeur. Le niveau de confort reste bon surtout si vous privilégiez une monte de 17’’. Le silence à bord, l’amortissement soigné et la stabilité à haute vitesse font de cette Golf une machine à avaler les kilomètres sur les grands axes.

Le dynamisme qui faisait défaut à l’allemande, comparé à une Peugeot 308 par exemple, a fait l’objet d’optimisations. Volkswagen propose ainsi deux types de directions dont un progressive (en option) censée améliorer l’agilité et les temps de réaction. Pour être honnête, ce n’est pas flagrant. L’allemande s’inscrit facilement en courbe mais n’en devient pas une ballerine pour autant.

Également en option, la marque propose une suspension pilotée DCC (option à 1 100 €) à 15 lois (!) de réglages. Ce dernier n’apporte que peu de valeur ajoutée, les mouvements de caisse étant très contenus de base. Enfin, il existe un nouveau système intéressant appelé Dynamic Manager qui fait le lien entre le DCC et l’ESP pour adapter l’amortissement roue par roue en fonction de plusieurs paramètres : le profil de la route, la vitesse, l’angle au volant et le roulis. Ce système est quasiment imperceptible pour le conducteur et son mérite est d’améliorer l’efficacité.

Du coup, sans être scotché par le dynamisme et le confort de cette Golf 8 on est frappé pas son efficacité et sa polyvalence. C’est précisément l’objectif recherché. L’homogénéité. Et dans ce domaine c’est une réussite.

Volkswagen a aussi renforcé les aides à la conduite de son modèle. La nouvelle Golf en propose plus d’une trentaine, toutes plus efficaces les unes que les autres mais diablement intrusives. Pour être plus précis, c’est l’ordinateur de bord en lui-même qui est intrusif. Lorsqu’une aide à la conduite n’est pas opérationnelle pour diverses raisons (capteur sale, bandes blanches effacées, panneau détérioré, etc.), il vous en informe à travers un bip sonore et lumineux. A chaque trajet nous y avons eu droit. Et à la longue c’est terriblement agaçant !