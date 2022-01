Le comparo des voisins. Kenan troque sa citadine DS3 contre un SUV DS3 Crossback

Il vit dans les Yvelines, mais pour acheter sa voiture, Kenan s'est rendu en Allemagne. "C'est là que j'ai trouvé la DS3 que je cherchais". Un modèle de 2018, estampillé DS et non plus Citroën comme les premiers exemplaires et qu'il a acheté d'occasion. "C'est un modèle 1.6THP de 165ch qui totalise 66 000 km". L'ex-commercial, qui a repris ses études, l'a négociée à 12 000 euros. En sa possession depuis quelques semaines, il a déjà ajouté 2 000 km au compteur. Célibataire et sans enfants, le jeune homme de 26 ans se satisfait amplement des trois portes de sa voiture et, pour le moment, n'a pas besoin de la nouvelle version qu'il découvre, puisque "la" DS3 est devenue "le" DS3 Crossback, un SUV à vocation plus familiale.

Il est vrai que le crossover n'a rien à voir avec la citadine qui l'a précédé et à qui il n'emprunte qu'une partie de son nom, "et le petit aileron de requin sur le montant central" a constaté Kenan. Un rappel de la première version assez isolé, car pour le reste, tout a changé. Si la hauteur n'est pas spectaculairement différente (le Crossback mesure à peine 6 cm de plus que sa devancière), le SUV est long de 4,12 m, soit 18 cm de plus que la DS3. Et il est évidemment équipé de cinq portes, quand son ancêtre n'en disposait que de trois. Quant au style, extérieur comme intérieur, il est radicalement différent d'une auto à l'autre.

Un gap technologique entre les deux autos

Pourtant, la DS3 de Kenan est particulièrement bien équipée pour une auto née en 2009, même si son modèle bénéficie du dernier restylage de 2016. "C'est un équipement allemand, donc pas toujours comparable à ce qui se fait en France, mais j'ai des sièges chauffants, une connexion Carplay et des radars avant et arrière". Il a rajouté un Coyote pour plus de tranquillité, mais en découvrant le DS3 Crossback, il est conscient du gap technologique entre deux époques et deux autos, avec notamment l'aide au maintien dans la voie, la recharge par induction et l'affichage tête haute de la finition Performance Line de ce Crossback.

En conduisant le nouveau modèle, Kenan est surpris par son confort. "Ce n'est plus un kart comme la mienne". Il regrette cependant la dalle numérique en lieu et place des compteurs à aiguilles car il la juge "un peu trop petite". En revanche, la boîte auto EAT8 trouve grâce à ses yeux, "même si elle a parfois quelques hésitations" compensées par les palettes au volant si besoin. Quant au moteur, celui du Crossback compte un cylindre et 10 ch de moins que celui de la DS3 de Kenan. Et pourtant, il trouve que "ce trois cylindres se relance mieux à bas régime". Mais qu'en est-il de l'espace supplémentaire ? Des places arrière et du coffre de 350 l, beaucoup plus grand que le sien ? S'il apprécie la place gagnée, il avoue ne pas en avoir l'utilité pour le moment. "C'est sûr que mon mètre 86 aurait du mal à s'asseoir à l'arrière de ma DS3, alors que je suis plutôt à l'aise dans le Crossback". En même temps, la place de Kenan se situe plutôt à l'avant, derrière le volant.

Du coup, il n'échangerait pas sa DS3 acquise récemment contre ce Crossback avec lequel il a effectué quelques kilomètres. Du moins pas tout de suite. Mais qui sait, si un jour il n'aura pas la nécessité d'une auto plus confortable, moins karting, avec des portes arrière et un coffre plus grand ?