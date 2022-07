20 ans que son auto tient bon. Achetée neuve en 2002, la Mercedes Classe A 170 CDI a passé le cap des années sans encombres. "Hormis un problème de soupapes, pris en charge par le concessionnaire puisque la voiture était encore sous garantie" corrige Laurence, sa propriétaire. Une fiabilité qui tient en partie à son faible kilométrage pour son âge avancé puisque le petit monospace ne totalise que 140 000 km.

dailymotion Le comparo des voisins - Laurence fait un bond dans le temps en Mercedes Classe A

L'autre secret de longévité du petit monospace tient également dans son utilisation. Laurence vit et travaille à Tours. "Au quotidien, je prends les transports en commun". Et la Classe A ne sort que lors des week-ends, des vacances et des allers-retours qu'elle fait à Paris pour retrouver sa fille et son fils, qui effectuent leurs études dans la capitale. Évidemment, la carrosserie témoigne de l'usure du temps.

La Classe A a grandi d'un mètre en vingt ans

Mais ce temps passé n'a pas altéré les éléments mécaniques, comme l'embrayage, ni même le confort. La clim fonctionne toujours parfaitement au bout de deux décennies. Des équipements qui sont évidemment bien maigres comparés à ceux de la Classe A d'aujourd'hui. Exit le petit monospace, place à une compacte beaucoup plus grande et moins haute qui, en vingt ans, a grandi de près d'1m et s'est rabaissée de 10 cm.

D'emblée, Laurence déplore la position de conduite, habituée au siège en hauteur de son monospace, elle n'apprécie guère le baquet qui l'accueille. À l’inverse, pour s'accoutumer à la boîte automatique de la nouvelle Classe A, il lui a suffi de prendre l'auto deux minutes en main. "Je comprends que de plus en plus de clients abandonnent les boîtes manuelles. Pour les embouteillages, cette boîte, c'est génial". En revanche, la finition AMG line ne lui sied pas. "Trop bling-bling, trop masculine". Elle déplore notamment le look des aérateurs, "ils me font penser à des réacteurs d'avions". Quant à la finition "diamant" de la calandre, elle sourit et réplique, d'un ton très très ironique, "j'adoooore les diamants".

En revanche, elle apprécie la souplesse du moteur et la grande dalle numérique qui remplace ses compteurs analogiques et reproduit les applis de son téléphone grâce au Carplay. Mais si la nouvelle Classe A trouve grâce aux yeux de Laurence sur ces quelques points, elle reste fidèle à sa voiture, même si elle a vingt ans, quelques rayures et un rétroviseur dépareillé.