Le constructeur Tesla prépare le restylage de la Model Y pour le printemps prochain

Si les ventes de la Tesla Model Y lui ont permis d’obtenir le titre de la voiture la plus vendue dans le monde en 2023, toutes énergies confondues, cela a été plus compliqué en 2024. Ainsi en France cette auto électrique voit ses ventes s’effondrer de 27 %, malgré tout cela reste l’une, voire la star du marché des électriques. Mais la firme californienne voulant toujours plus, elle va la restyler pour la faire bénéficier d’un second souffle.

La mise à jour de mi-carrière de la Tesla Model Y est le projet « Juniper » et il entre en phase finale de mise au point. En effet, c’est sans doute au printemps prochain que cette Model Y « phase 2 » sera dévoilée. Sous son camouflage de circonstance, le prototype de cette version restylée de la Tesla Model Y dévoile toutefois quelques-uns des secrets de son lifting

Il pourrait y avoir des phares divisés à l’avant

Sans modifier complètement l’aspect général de son modèle, Tesla va apporter des changements esthétiques profonds. Ce sera particulièrement visible à l’avant où les phares vont être modifiés, selon nos informations ils pourraient être divisés (certaines sources citent la possibilité qu’ils affichent la forme d’un crochet) tandis que le bouclier devrait connaître d’importantes modifications.

La Model Y adopte une barre lumineuse à l’arrière

Pour l’arrière, ce sont aussi les feux qui vont bénéficier de modifications, en particulier avec l’apparition d’une barre lumineuse intégrant le troisième feu-stop reliant les feux entre eux. Là aussi, le bouclier devrait recevoir son lot de transformations.

Le nouveau volant de la Model 3 intègre la Model Y

Tesla va également profiter de cette mise à jour pour effectuer, comme il l’a fait précédemment avec la Tesla Model 3, des modifications dans l'habitacle. Ainsi on aura droit à des changements concernant le volant (avec les commandes sur le volant des clignotants, essuie-glace et phares), l’écran d’infodivertissement devrait quant à lui, afficher des bords plus fins et il dotera son modèle de sièges plus confortables. La qualité des matériaux pourrait également être revue à la hausse. Enfin, en ce qui concerne l’offre de motorisations, elle devrait rester identique à celle du modèle actuel.