Présenté sous forme virtuelle il y a plus d’un an, en novembre 2020, le kit de carrosserie développé par Prior Design est maintenant une réalité. Habitué à des modèles plus haut de gamme que le vénérable SUV roumain, le préparateur allemand commercialise depuis peu un kit complet apportant un style sportif au Duster.

Le Dacia Duster prend du muscle avec Prior Design

Affiché à 2 999 €, le kit complet pour transformer le Duster comprend un becquet avant, des ailes avant et arrière élargies, un diffuseur arrière, des jupes latérales et enfin un becquet de toit. Fabriqué en plastique renforcé avec de la fibre de verre, permettant de le peindre facilement de la couleur que l’on souhaite, le kit s’annonce résistant et permet de modifier radicalement le look de la voiture originale. Des jantes en alliage sont également disponibles mais vendues en dehors du kit carrosserie.

Annoncé compatible avec les modèles Dacia Duster à partir de 2018, le kit de carrosserie de Prior Design permet de modifier radicalement le look du SUV roumain pour un coût global qui n’est finalement pas si élevé. En revanche, il faudra sans doute renoncer aux escapades tout-terrain.

Avec plus de deux millions de Dacia Duster vendus dans une soixantaine de pays depuis la sortie du véhicule en 2010, le marché est très large pour Prior Design.