Le Dacia Lodgy part à la retraite

Clap de fin pour le Lodgy. Discrètement, Dacia vient de retirer de son configurateur son monospace compact, dont quelques exemplaires restent disponibles en stock dans les concessions. Une fin de carrière qui n'est pas une surprise, puisque la marque est en train de lancer à la place un autre modèle, le Jogger.

Comme le Lodgy, le Jogger est disponible avec 7 places. Il prend donc le rôle de la Dacia pour les familles nombreuses, mais avec une apparence plus typée break baroudeur. Grâce à une formule à la croisée des chemins, le Jogger donne aussi une suite indirecte à la Logan MCV et au Dokker.

Dacia s'éloigne ainsi de la formule monospace, qui n'a plus la cote, même avec des prix cassés. D'ailleurs, si Dacia a plutôt l'habitude de transformer en or tout ce qu'il touche, il n'a pas eu la même réussite avec le Lodgy. Il faut dire que celui-ci est arrivé en 2012, au moment où la tendance des monospaces compacts commençait à s'essouffler.

Le Lodgy a surtout été lancé après le Duster, rival interne bien gênant avec un physique plus avantageux. Le monospace avait donc comme seul avantage sa troisième rangée de sièges. Plus que d'autres modèles de la marque, il a aussi été concurrencé par l'occasion récente. Des familles étaient ainsi davantage tentées par un C4 Picasso ou un Scénic avec des kilomètres au compteur, mais bien moins rustique, plus confortable et plus modulable, ce qu'on attend d'un monospace.

Si pour des questions de prix, le Jogger n'a pas encore une modularité très évoluée, sa présentation est déjà plus soignée et son apparence moins utilitaire.