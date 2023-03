Le gouvernement français veut que l'Allemagne lâche le carburant synthétique !

Il y a quelques heures, nous apprenions que l’Union européenne avait déjà proposé à l’Allemagne un compromis pour parvenir à un accord final sur l’interdiction des ventes de voitures neuves thermiques en 2035. Comme le demandait le ministre des transports allemands, elle veut désormais inclure les carburants synthétiques dans ces mesures pour permettre sous conditions de continuer à vendre des voitures utilisant un moteur à explosion classique. L’idée ? Parvenir à contenter tout le monde.

Mais surprise, c’est cette fois le Ministre français de l’économie Bruno Le Maire qui s’oppose directement aux Allemands. Son argument, relayé il y a quelques heures à l’antenne de BFM TV ? « Autoriser les voitures neuves thermiques à carburant synthétique après 2035 serait une faute environnementale », rien que ça. Le membre du gouvernement français se dit prêt à aller au combat contre l’Allemagne sur cette mesure précise.

Beaucoup de bruit pour rien ?

Dans son interview à la télé, Bruno Le Maire laisse entendre que l’Allemagne s’obstine sur ce carburant au lieu de se concentrer sur la voiture électrique. Des propos qui ne cadrent pas tout à fait avec la réalité, sachant que tous les constructeurs allemands ont eux aussi investi massivement dans le développement de nouveaux modèles électriques et tablent sur une électrification quasi-totale du marché. Bruno Le Maire semble faire de l’interdiction du carburant synthétique un point extrêmement important, alors que cette technologie devrait concerner un nombre limité d’automobiles et ne freiner en rien l’essor des autos à zéro émissions. Les quantités de production évoquées à moyen terme (550 millions de litres par an dans le monde vers 2028 selon les prévisions de Porsche) ne permettront de toute façon pas d’équiper l’ensemble du parc automobile mondial. D’après une étude de Transport & Environnement, le carburant synthétique ne pourrait alimenter que 2% du parc automobile européen actuel en 2035 selon les projections actuelles. Reste donc à voir jusqu’où voudra aller Bruno Le Maire pour faire barrage à l’Allemagne sur ce sujet.