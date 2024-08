Le gros problème de la future Lotus Elise électrique

A l’origine, Lotus et Alpine devaient assurer conjointement le développement technique d’une nouvelle famille de voitures de sport. Chez Alpine, le fruit de ce développement devait déboucher sur une remplaçante de l’A110 actuelle alors que chez Lotus, le projet « Type 135 » avait pour objectif de donner naissance à une sportive relativement légère et très amusante à piloter.

Depuis, les deux marques ont annoncé leur renoncement à cette collaboration. Alpine assure donc en interne la conception de sa future sportive électrique et Lotus aussi de son côté. Mais comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar, il y a un gros problème qui pourrait nuire fortement à l’intérêt de la nouvelle sportive de Lotus.

Pour l’instant, les batteries sont trop lourdes

Le designer de Lotus Ben Payne affirme en effet que pour l’instant, la technologie des batteries ne permet pas de concevoir une sportive électrique légère suffisamment convaincante. « Actuellement, la technologie de batteries ne nous permet pas d’arriver à créer une Elise électrique respectant les principes importants dans l’histoire du modèle », explique-t-il.

Lotus propose déjà une sportive électrique, qui est même une authentique supercar grâce aux 2000 chevaux de l’Evija. Pour le designer, le fait de devoir composer avec de lourdes batteries est moins un problème pour ce genre d’auto que pour une sportive à la vocation légère comme l’Elise. D’après les journalistes d’Autocar, Lotus pourrait ainsi retarder l’arrivée de sa nouvelle sportive électrique. La Type 135 était attendue pour 2027 et deux modèles devaient se baser sur son architecture, une remplaçante spirituelle de l’Elise et un modèle plus gros pour prendre la succession de l’Emira actuelle.

Et en entendant ces mots, on se demande aussi ce que vont donner les nouvelles Porsche Boxster et Cayman électriques attendues pour l’année prochaine…