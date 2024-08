Le gros SUV électrique de Smart se dévoilera à la fin de l'été

Fini l’image de la petite Smart Fortwo capable de se glisser dans un trou de souris au moment de se garer en ville, les Smart modernes sont toutes de grosses voitures. Après le « petit » SUV urbain #1 déjà long de 4,27 mètres et la compacte #3 de 4,4 mètres, la marque fondée en 1994 et appartenant désormais aux Chinois de Geely prépare le plus gros modèle de sa gamme.

On connaît déjà le design du #5 grâce à des images relayées par l’administration chinoise lors de l’homologation du véhicule dans le pays, ainsi que sa taille : 4,7 mètres de long, soit seulement 5 centimètres de moins qu’un Tesla Model Y. Oui, ce nouveau SUV électrique chinois s’attaquera au modèle le plus vendu de la planète en 2023 !

Rendez-vous le 28 août

Il nous reste encore à le découvrir de manière officielle et pour cela, il faudra attendre le 28 août prochain. Smart a en effet donné la date de présentation de son nouveau modèle, qui sera commercialisé chez nous dans la foulée. Il devrait s’aligner sur le prix des SUV électriques stars du marché (Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq…) mais ira beaucoup plus loin que ces derniers au registre de la puissance : selon la version, il développera entre 335 et 638 chevaux d’après les informations données en Chine il y a quelques semaines. Il disposera aussi de batteries gigantesques sur sa version haut de gamme, fortes d’une capacité de 100 kWh.