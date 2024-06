Le gros Volvo EX90 électrique arrive avec deux ans de retard

La présentation officielle du Volvo EX90 a eu lieu en 2022. A l’époque, ce nouveau gros SUV électrique devait arriver dans les concessions dans la foulée et former le haut de gamme du constructeur suédois propriété du groupe Geely.

C’était sans compter sur des problèmes de mise au point à régler pour les ingénieurs du constructeur scandinave, notamment au niveau des logiciels souffrant de multiples bugs. De quoi retarder sensiblement le lancement commercial du modèle, qui débute seulement maintenant son industrialisation dans les locaux de Charleston en Caroline du Sud aux Etats-Unis.

A partir de 89 500€ en France

Chez nous en France, cet EX90 démarrera au prix de 89 500€ dans sa finition « Start » avec un moteur de 279 chevaux et une autonomie maximale de 580 kilomètres d’après le cycle d’homologation WLTP.

Il concurrencera les BMW iX, Mercedes EQS mais aussi les autres gros SUV électriques du groupe Geely notamment chez Polestar (3) et Lotus (Eletre). Reste à voir si ces trois modèles ne vont pas se cannibaliser un peu. Heureusement pour lui, la marque Polestar ne s'est toujours pas déployée partout en Europe et son arrivée en France tarde à s'organiser. Cette marque est d'ailleurs menacée d'exclusion en bourse et doit régler des problèmes comptables pour se mettre en conformité avec les règles du marché.