Le groupe Renault a vendu 1000 voitures au Mondial de l'auto 2022

Alors que les organisateurs du mondial de l'auto déclarent un peu moins de 400 000 visiteurs au lendemain de sa fermeture et qu'on se demande si ces évènements font toujours recette pour les marques, le groupe Renault vient de donner son bilan des ventes réalisées pendant la semaine d'ouverture de l'évènement. Et il semble plutôt bon si l'on en croit les chiffres.

Au sein du stand Renault, pas moins de 500 commandes auraient été enregistrées entre le mardi matin et le dimanche soir. 86% de ces ventes concernent le nouveau SUV Austral dans sa version E-Tech hybride, la star de la gamme sur le mondial. Renault précise par ailleurs que 1100 « leads » (« prospects » dans un langage plus français et moins « start-up nation ») auraient été contactés à cette occasion.

300 commandes Dacia et 200 pré-réservations chez Alpine

Chez Dacia, le groupe français fait état de 300 commandes et autant de prospects qui pourront potentiellement se convertir en vente au sein des concessions vers lesquelles ils ont été aiguillés. 60% de ces commandes concernent soit la motorisation Eco-G 100 compatible GPL, soit la Spring électrique. Chez Alpine enfin, le groupe annonce 200 pré-réservations pour l'A110 R, la version extrême de la jolie sportive. Rappelons qu'elle coûte pourtant 105 000€ en prix de vente, contre 60 500€ au modèle de base de 252 chevaux.