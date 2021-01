Le Groupe Renault confirme une nouvelle Lada Niva pour 2024

Parmi les nombreuses annonces du plan Renaulution, il faut noter celle, presque secondaire pour nous, Européens de l'Ouest, de la relance de Lada. La marque russe est une institution au pays des Tsars, d'abord avec la Jigouli, ensuite avec le Niva, l'un des petits franchisseurs rustiques les plus connus du monde.

Un Niva qui a disparu récemment du marché européen mais qui continue sa carrière en Russie, à nouveau sous le nom Niva (il avait pris l'appellation "4x4"). Et son avenir est désormais confirmé par Groupe Renault et sa filiale russe Avtovaz.

La Business Unit créée avec Dacia va permettre à Lada de bénéficier de la récente plateforme modulaire CMF, et sa version "B". C'est elle qui sera utilisée pour la future génération de Niva, confirmée pour 2024.

"Les gammes de produits LADA et Dacia seront basées sur la plateforme CMF-B très flexible et compétitive en termes de coûts. Ensemble, les marques produiront plus d'un million de voitures basées sur la CMF-B par an, passant de quatre plateformes à une seule et de 18 types de carrosserie à 11. L'objectif commun est de libérer le potentiel de LADA et de DACIA en en faisant des marques internationales à part entière pour qu’elles puissent dépasser leur périmètre actuel en termes de marchés et de segments.

Côté produits, AVTOVAZ enrichit le plan produits LADA avec quatre nouveaux modèles qui seront commercialisés d'ici 2025, y compris la toute nouvelle génération du légendaire Niva en 2024 et un nouveau véhicule dans le segment C-SUV en 2025, afin de soutenir à la fois la part de marché et la création de valeur".

Un retour du Niva avec cette plateforme est-il envisageable ? Peu probable, tant la cible de Lada étant la Russie (20 % de parts sur son marché domestique pour Lada), et avec un réseau inexistant. Et surtout, maintenant que Lada et Dacia vont réellement tout partager, il paraît bien peu probable de voir une concurrence entre les deux marques en Europe.