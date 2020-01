Le groupe Volkswagen a connu une année 2019 record

Volkswagen aurait pu passer la barre des 11 millions de voitures vendues, mais en 2019, il n'a pas manqué grand-chose au groupe allemand pour y arriver. Celui-ci a écoulé précisément 10,97 millions d'autos sur le globe. Dans un marché mondial en baisse de 4 %, Volkswagen Group a progressé de 1,3 %, avec une belle performance en Chine (+ 0,4 %) alors que l'Empire du Milieu était en chute de 7,5 %. L'Allemagne et l'Amérique du Sud ont également été des régions synonymes de croissance pour le groupe en 2019.

Le talon d'Achille de Volkswagen reste l'Amérique du Nord, où les ventes sont en baisse de 0,5 %. Ce n'est pas une surprise puisque le contexte est plus compliqué ("retombées" du dieselgate plus tenaces qu'en Europe, catalogue moins adapté au marché local pour la marque Volkswagen, concurrence accrue et fidélité des Américains aux marques locales et asiatiques...).

Première pour Skoda depuis un bout de temps : les ventes sont en recul, à - 0,9 %, et c'est Seat qui affiche la plus grosse croissance, à plus de 10 %, juste devant Porsche qui semble décidément inarrêtable. De bon augure avant l'arrivée de la Taycan, dont les prix élevés permettront à Porsche de maintenir un haut niveau de rentabilité dans un contexte mondial pas forcément facile pour les ventes automobiles.