Le jour où le premier Afro-Américain a gagné en NASCAR

Si Wendell Scott n’est pas déclaré vainqueur de la course de NASCAR le 1er décembre 1963, c’est qu’à Jacksonville en Floride, l’heure est toujours à la ségrégation. Pour les organisateurs de la course, voir gagner un pilote noir est inenvisageable, d’autant plus qu’en recevant sa coupe il aura droit à une bise de la part de la Miss beauté locale. Afin d’éviter cela, les organisateurs décident de nommer vainqueur celui qui est arrivé à la deuxième place, Buck Baker, sans que celui-ci s’en formalise pour autant. Mais Wendell Scott est un battant, et après d’âpres discussions les organisateurs vont finalement le déclarer vainqueur… Une fois la remise des prix effectuée.

Meilleur débutant en 1961… et puis finalement, non !

Wendell Scott a 42 ans lorsqu’il gagne à Jacksonville ce qui sera sa seule victoire en NASCAR. Mais il est depuis 1961, présent dans le classement du championnat avec sa Chevrolet. Cette année-là, il aurait dû recevoir le titre de « Rookie of the Year » récompensant le meilleur débutant. En effet, grâce à ses 4 726 points, sa 32e place au classement et ses cinq arrivées dans les dix premiers d’une course (il a participé à 23 compétitions en 1961), il est devant Woodie Wilson, un autre débutant. Celui-ci n’a participé qu’à cinq compétitions, s’est classé 41e et n’a fini qu’une fois dans les dix premiers d’une course. Pourtant, avec 3 580 points c’est lui qui recevra le titre.

Peu d’argent, mais grand talent

Manquant cruellement de moyens, victime d’injustices, menacé de mort avant les compétitions, se voyant souvent refuser gîte et couvert dans les hôtels ou restaurants près des circuits en raison de sa couleur de peau, Wendell Scott va cependant poursuivre sa route en NASCAR. Il va s’y comporter brillamment, passant de la vingt-deuxième place du classement en 1962 jusqu’à la cinquième place en 1966 et finissant dans les dix premiers au cours des trois années suivantes. Wendell Scott va devenir un exemple pour les pilotes afro-américains dont « Bubba » Wallace est aujourd’hui, le digne représentant en NASCAR.

Un hommage tardif, mais sincère

Si la compétition automobile fut rude pour Wendell Scott (il arrêtera après un grave accident en 1973), celui-ci va recevoir de nombreuses marques de sympathie de la part de ses pairs, mais aussi de Bill France, patron de la NASCAR. Au soir de sa carrière en 1972, la NASCAR rendra hommage à Wendell Scott pour sa contribution à cette compétition et à ses 495 courses disputées. Enfin, en 2015, soit 25 ans après son décès, il entre au NASCAR Hall of Fame, le temple de la renommée de la discipline.