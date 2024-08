Le jour où Porsche a dévoilé la mythique Porsche 917 !

Il y a du monde sur le stand de la marque Porsche pour 39e édition du Salon de Genève. La marque présente l’une de ses plus fabuleuses voitures de course : la Porsche 917 ! Elle est là, étincelante dans sa robe blanche agrémentée de touche verte à l’avant et à l’arrière. On ne le sait pas encore, mais cette voiture va devenir mythique et va triompher aux 24 Heures du Mans.

Afin de participer au Championnat international des marques en catégorie « Sport », Porsche a dû construire 25 exemplaires de sa Porsche 917. Alignées dans la cour de l’usine ces autos ont fière allure. , mais ainsi que le précisera le pilote Vic Elford à Auto Hebdo en 2019 « pas une seule de ces 917 n’était en état de marche ». Une fois les contrôleurs repartis, « les vingt-cinq 917 ont été intégralement démontées et reconstruites proprement, comme de vraies voitures de course ».

Les ailerons mobiles font débat

Dès ces premiers tours de roue, la Porsche 917 à moteur 12 cylindres à plat de 4,5 litres et 540 ch impressionne. Aux essais préliminaires des 24 Heures du Mans en mars, Rolf Stommelen se charge de la mettre au point et en particulier de gérer les problèmes de stabilité dans les Hunaudières. Mais aux essais des 24 Heures, les officiels veulent interdire les ailerons mobiles des 917. Elford et Stommelen sont alors chargés par Porsche de démontrer qu’avec des ailerons fixes la 917 est « inconduisible ». Vic Elford expliquera en 2019 : « on a fait un fantastique show pour faire croire que la voiture était dégueulasse ! ». Résultat : les 917 ont droit aux ailerons mobiles, mais pas les Porsche 908 ni les Matra !

Des abandons mais une vraie pointe de vitesse

Les 24 Heures du Mans 1969 débutent par un drame. John Woolfe, au volant de sa 917 privée, se tue lors du premier tour. La course continue et si les 917 vont abandonner, celle de Vic Elford et de Richard Attwood va cependant rester en tête jusqu’à la 18e heure avant que l’embrayage ne lâche. Au passage Elford obtient le record du tour à 234 km/h de moyenne avec une auto qui atteint les 340 km/h dans les Hunaudières ! Alors que l’on assiste à un final d’anthologie entre la Ford GT40 de Jacky Ickx et la Porsche 908 de Hans Hermann, Ferdinand Piëch petit-fils de Ferdinand Porsche et responsable du programme compétition songe déjà à l’après.

Un doublé pour la 917 en 1970 !

Pour les 24 Heures du Mans 1970, Porsche sort la grosse artillerie. Sept Porsche 917 vont prendre le départ et font face à onze Ferrari 512 S. les Porsche 917 sont de deux sortes, à longue queue « LH » (pour Lang Heck) comme celles de 1969 ou courte queue « K » (pour Kurz). Cette édition est pluvieuse (voir le film « Le Mans » de Steve McQueen dont de nombreux plans ont été tournés en direct), mais cela n’empêche pas la Porsche 917 K de Hermann/Attwood de triompher suivi par la 917 LH de Larousse/Khausen. Au passage, Vic Elford (avant son abandon) s’offre un nouveau record du tour à 241 km/h de moyenne (Porsche 917 LH).

La Porsche 917 poursuit sa route en Amérique

L’année suivante ce sera à nouveau un doublé aux 24 Heures du Mans pour les Porsche 917 et un deuxième titre de Champion international des marques pour Porsche grâce à la 917. Mais la réglementation change en 1972 et l’on passe des moteurs cinq litres à des trois litres de cylindrée, cela profitera à Matra pour les éditions suivantes des 24 Heures du Mans. Mais pas question que la 917 prenne sa retraite pour autant, elle va collectionner les victoires outre-Atlantique (et en Europe en Intersérie) dans le Championnat Can-Am, grâce aux surpuissantes Porsche 917/10 et 917/30.