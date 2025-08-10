185 400 €, c’est une somme, mais au moins bénéficie-t-on d’une belle panoplie. De série, outre sa suspension magique, l’Octa offre la sellerie cuir semi-Aniline (partielle donc), les sièges allégés à 14 réglages électriques, le volant à ajustage motorisé, le toit ouvrant panoramique, la hi-fi Meridian, la réplication de smartphone sans fil couplée à un chargeur à induction, la navigation, les modes de conduite, la clim auto trizone avec système de purification de l’air, les caméras de stationnement (servant aussi en tout-terrain et alliées au dispositif de « capot transparent »), l’écran central tactile de 13,1 pouces, les rails de toit, les jantes de 22 pouces… N’en jetez plus !

À 198 300 €, on trouve l’Octa Black, qui vaut surtout pour sa décoration toute noire (jantes comprises) et sa décoration intérieure spécifique. Plus impressionnant que l’Octa, c’est lui qu’il vous faut si la frime prime.

Le point techno

On l’a vu, la suspension, la transmission et leur gestion électronique sont au top. En revanche, les Adas sont au minimum légal, complété d’un régulateur de vitesse adaptatif. Il n’y a pas de centrage sur la voie par exemple. Doit-on en offusquer ? Vu la vocation de l’Octa, certainement pas.