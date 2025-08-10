Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Land Rover Defender Octa est-il aussi délirant que son prix ?

Stéphane Schlesinger

3. Notre avis sur le Land Rover Defender Octa et la concurrence

 

Le Land Rover Defender Octa est-il aussi délirant que son prix ?

La concurrence : tout aussi follement chère !

Le rival désigné (et unique !) du Defender Octa sera le Mercedes G63 AMG, encore plus dingue par son prix (207 400 €) mais moins puissant (585 ch). Très compétent en tout-terrain, le 4x4 allemand devra certainement s’incliner face à l’anglais en ce domaine, même s’il dispose lui aussi d’amortisseurs interconnectés et de coussins pneumatiques. Il est également moins logeable, mais son glamour est inégalable si on aime la frime sur échasses.

À retenir : fou mais pas délirant

Honnêtement, si on n’a pas en tête un usage sportif en tout-terrain, le Defender Octa ne se justifie pas face au P525 110 X Dynamic déjà très rapide grâce à son V8 de 525 ch et vendu à 140 400 €. Reste que l’Octa séduit particulièrement par son agrément de conduite, ses performances exceptionnelles, son confort plus qu’acceptable, son bon comportement routier et ses capacités inégalées à rouler vite en tout-terrain. En ce sens, il se rapproche d’un véhicule de course : pas étonnant que Land Rover s’en serve pour développer son prochain compétiteur engagé au Dakar. Même sa consommation n’est pas délirante. Un éventail de compétences inédit sur le marché. Cela dit, il pourrait freiner un peu plus énergiquement. Qui est prêt à claquer plus de 73 000 €… en taxes diverses à ajouter aux 185 400 € de l’Octa ?

Le Land Rover Defender Octa est-il aussi délirant que son prix ?

Caradisiac a aimé

  • Le tempérament du moteur

  • Les grosses performances

  • Le comportement sûr

  • Les aptitudes incroyables en tout-terrain

  • Le confort de suspension

  • La douceur en usage courant

  • Le volume utile

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le prix féroce !

  • L’encombrement (y compris hauteur)

  • Le freinage peu énergique

  • La présentation assez standard

  • Les Adas limitées

  • Les accessoires de carrosserie vernis peu adaptés à l’usage TT

 

