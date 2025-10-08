Attention, la nouvelle Renault Twingo se montre !

Plus que quelques jours à attendre avant la présentation officielle de la Renault Twingo de quatrième génération, prévue pour le 8 novembre prochain. Sa commercialisation démarrera l’année prochaine et elle deviendra, comme vous le savez, entièrement électrique avec un prix de base situé « sous les 20 000€ ».

Comme pour sa R5 E-Tech, Renault va mettre en place un système de pré-réservations pour ceux qui veulent absolument figurer parmi les premiers qui recevront leur exemplaire de la nouvelle micro-citadine française. « Le Twingo R Pass propose un accès anticipé à la commande de Twingo E-Tech electric dans le réseau Renault, avant l’ouverture officielle au grand public, couplé à une production et une livraison prioritaires du véhicule. Chaque inscrit ayant passé commande pendant la période privilégiée accèdera à d’autres avantages exclusifs », peut-on lire dans le communiqué officiel publié par le constructeur.

Les premières images du modèle définitif

Renault en profite aussi pour montrer enfin les premières images de la version définitive de cette Twingo de quatrième génération. Comme vous pouvez le voir dans les photos accompagnant cet article, qui ne révèlent évidemment que certains détails de la carrosserie et non pas l’auto dans sa globalité, le design ne change que très peu par rapport au show-car originel. Tant mieux pour ceux qui avaient adoré l’évocation de la toute première Twingo de première génération. Il y a même les trois petites prises d’air sur le capot avant, qui sont ici factices.

Quel prix et quelle autonomie ?

Pour rappel, cette Twingo de quatrième génération a été développée en partie en Chine dans un nouveau centre créé dans le pays par le constructeur au losange. Elle sera fabriquée en Slovaquie et démarrera ses livraisons l’année prochaine.

Elle reprendra la plateforme de la R5, mais dans une version simplifiée pour abaisser les coûts (qui sera en partie utilisée par la future Dacia Sandero électrique). Pour l’instant, on ignore quelle sera sa puissance maximale ou la taille de sa batterie, qui seront très probablement inférieures à ceux de sa grande sœur la R5. Rendez-vous dans un mois pour la découvrir officiellement.