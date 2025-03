Si Volvo possède une image de vraie marque automobile premium, c’est en partie grâce aux breaks qui ont fait la légende du constructeur pour leur solidité et leur robustesse (et sans doute aussi pour leur design assez unique).

Volvo commercialise toujours des modèles de ce genre actuellement, la V60 (rivale des BMW Série 3 Touring, Mercedes Classe C break et autres Audi A5 Avant) et la V90 (concurrente des Audi A6 Avant, BMW Série 5 Touring et autres Mercedes Classe E break). Mais cette véritable institution qu’est le break Volvo n’a plus beaucoup d’avenir au vu des dernières déclarations du directeur général de la marque.

Le break Volvo, c’est bientôt fini

Comme le rapportent les journalistes anglais d’Auto Express après une interview avec Jim Rowan, Volvo ne veut plus investir dans le développement de nouveaux modèles breaks. La marque suédoise vient pourtant de présenter sa grande routière ES90, qui ferait une base parfaite pour un nouveau break EV90 et s’attaquer à l’Audi A6 Avant e-tron. Mais le constructeur veut désormais se focaliser sur les berlines et les SUV.

« Concevoir de nouveaux modèles coûte extrêmement cher et nous devons choisir avec beaucoup de justesse nos investissements. Plutôt que de mettre au point un nouveau V90, par exemple, je préfère qu’on multiplie les versions sur nos voitures avec par exemple les Cross Country » explique Jim Rowan qui considère par ailleurs que les SUV offrent au moins autant d’espace et de coffre que les breaks.

Bref, attendez-vous à voir disparaître définitivement les breaks Volvo.