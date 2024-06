Le Lexus RZ 300e, un SUV électrique au prix un peu allégé

Cousin des Toyota bZ4x et autres Subaru Solterra, le Lexus RX positionne la marque premium japonaise sur le segment des SUV électriques familiaux au-dessus du NX compact hybride. Avec ses dimensions plutôt généreuses (4,81 mètres de long), il se retrouve en concurrence frontale avec des modèles comme l’Audi Q6 e-tron ou le BMW iX3.

Et si ces derniers ne sont pas connus pour offrir une addition particulièrement douce, le Japonais jouait lui aussi les élitistes depuis son lancement mais il fait enfin des efforts : précédemment disponible à partir de 75 500€ dans sa version RZ 450e de 313 chevaux, il ajoute une variante moins puissante Rz 300e à son catalogue avec un groupe motopropulseur de 204 chevaux. Prix de départ ? 57 500€ tout de même sans la moindre option dans sa finition Pack. Ou jusqu’à 70 500€ dans la finition haut de gamme Executive avec ce même groupe motopropulseur. La variante de 313 chevaux, elle, s’affiche désormais à 66 000€ en finition Luxe (et à 76 000€ en Executive).

Moins de 500 km d’autonomie

A ce prix de 57 500€ minimum, le Lexus RX 300e possède des jantes en alliage de 18 pouces, les systèmes de conduite autonome de niveau 2 mais aussi les capteurs de stationnement intelligents. Malgré des batteries assez grosses (71,4 kWh de capacité), l’engin ne revendique « que » 478 kilomètres d'autonomie au maximum dans sa version de base. Avec les jantes de 20 pouces de la finition Executive, cette autonomie maximale WLTP tombe à 429 kilomètres.

Rappelons qu’en comparaison, le Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion démarre à 46 990€ et l’Audi Q6 e-tron demande au minimum 77 400€ dans sa version de base, équipée de plus grosses batteries. Le BMW iX3 débute lui à 74 200€ avec 286 chevaux et seulement 471 km en autonomie maximale. Les prix demandés par Lexus paraissent donc concurrentiels dans l’absolu sur le segment des véhicules premium, surtout avec un bon niveau d’équipement de série.