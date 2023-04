Le litre de carburant à 1 € chez Casino

L’enseigne Casino n’en est pas à son coup d’essai. Depuis le début de l’année, il s’agit de la troisième opération de ce genre. En revanche, le prix au litre est de plus en plus élevé. De 0,70 € en janvier, il est passé à 0,85 € en février et atteint désormais « seulement » 1 €, jusqu’à demain.

Vous n’avez donc que deux jours pour profiter de cette campagne de promotion. Seulement, l’offre est applicable sous certaines conditions. Ainsi, la différence sera remboursée sous forme de bons d’achat d’une valeur de 50 € maximum, valable jusqu’au dimanche 9 avril à 12h30, et ce, dès 100 € de courses. Cette campagne couvre l'ensemble des hypermarchés Casino Hyper Frais, Géant Casino et les supermarchés Casino disposant d'une station-service.

Des stations toujours en difficulté

L’enseigne profite de ce long week-end de Pâques pour lancer sa campagne. En effet, les routes de France seront chargées puisque Bison Futé prévoit plusieurs départements dans le rouge dans le sens des départs vendredi et samedi. Par ailleurs, Casino a dû prévoir des stocks puisque l’approvisionnement en carburant pose toujours quelques difficultés. Selon Fig Data, 6,3 % des stations-services du pays déplorent une rupture partielle ou totale. Au total, 18 départements recensent au moins 10 % de stations en difficulté. La région parisienne est la plus touchée puisque près d’un quart des stations déclare une rupture.