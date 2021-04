Le Maserati Levante passe à l'hybride

Le Maserati Levante a souffert, comme tous les autres grands SUV, de la crise 2020 avec une baisse significative de ses ventes. Elles ont en effet chuté de plus de 30 % en Europe l'année dernière, le Levante restant un modèle exclusif et confidentiel, en partie pénalisé par un réseau de concessionnaires très épars et une image moins établie que celle des rivaux allemands.

Il y a aussi un autre problème pour le Levante : des motorisations 100 % thermiques. Vous savez peut-être déjà qu'une bonne partie des clients du segment sont des professionnels et entreprises, qui cherchent désormais des véhicules dispensés de lourdes taxes fiscales. Et le Levante, avec ses V6 et V8 sans assistance électrique, est mal placé.

Le SUV italien reçoit aujourd'hui une nouvelle version hybride qui change tout et qui pourrait lui ouvrir de nouvelles portes. Le Levante Hybrid hérite d'un quatre cylindres 2.0 turbo (qui n'est autre que celui de l'Alfa Romeo Giulia) associé à un petit moteur électrique en 48V. Ce Levante revendique 330 ch en puissance maximale (avec le boost) et 450 Nm.

Malheureusement pour les clients français particuliers, cela ne changera rien au malus qui restera maximal avec ses rejets de CO2 situés entre 231 et 252 g/km. Pour vraiment changer la donne, le Levante n'aura pas le choix : il faudra passer à l'hybride rechargeable.